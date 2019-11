Pressionado, Botafogo recebe Corinthians tentando se afastar do Z-4

Botafogo e Corinthians se enfrentam neste domingo (24), no Engenhão, às 18h (de Brasília). O confronto é válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Glorioso é o 14º colocado, com 36 pontos. Já o Timão é o oitavo colocado, com 50 pontos.

Ao todo, foram 111 jogos entre as equipes, com vantagem para os cariocas, com 47 vitórias, contra 39 dos paulistas. Além disso, foram 25 empates. O último encontro ocorreu em 17 de agosto, em Itaquera, pela 15ª rodada do Brasileirão deste ano, e o Corinthians venceu por 2 a 0. Boselli e Everaldo marcaram os gols da partida.

O trio de arbitragem vem de Goiás. André Luiz de Freitas Castro comanda a partida. Seus assistentes serão Leone Carvalho Rocha e Cristhian Passos Sorence. O responsável pelo árbitro de vídeo será Elmo Alves Resende Cunha.

Botafogo precisa da vitória para se afastar do Z-4

O Alvinegro não vive uma boa fase. Nas últimas seis partidas, venceu apenas uma, 2 a 0 em cima do Avaí, e perdeu as outras cinco. Com isso, viu a zona de rebaixamento se aproximar e precisa da vitória para seguir fora dela.

Para a partida, a equipe terá a volta de Diego Souza. O meia foi barrado na partida contra o Santos e ficou na reserva nos três jogos seguintes. O atacante Rhuan deve seguir na equipe titular.

No setor defensivo, mais mudanças. O zagueiro Marcelo volta ao time após se recuperar de lesão na coxa direita. O jogador substitui Joel Carli, suspenso. Já Gatito Fernández retorna da seleção paraguaia e será o titular.

A provável escalação é: Gatito Fernández; Fernando, Marcelo Benevenuto, Gabriel, Yuri; Cícero, João Paulo, Alex Santana; Rhuan, Diego Souza, Igor Cássio.

Corinthians busca vaga no G-6

O Timão está na zona de pré classificação para a Libertadores, ano que vem, mas quer garantir vaga direta na competição. Nas últimas três partidas, venceu o Fortaleza e empatou com Palmeiras e Internacional.

Na última atividade antes da partida, o técnico interino Dyego Coelho comandou um treino tático e um trabalho de finalizações. Entre os relacionados, a novidade é o atacante Nathan, do elenco sub-20.

As baixas na equipe são por conta de lesões. Mauro Boselli tem uma contratura muscular na coxa direita e Michel Macedo está fora devido às dores na coxa direita. Everaldo também segue fora pois recupera a forma física após cirurgia.

A provável escalação é: Cássio; Fagner, Manoel, Gil, Danilo Avelar; Gabriel, Júnior Urso; Mateus Vital, Pedrinho, Janderson; Vagner Love.