Exclusivo: Ingryd celebra conquistas e acredita que o futebol feminino tende a crescer no país

O sonho de qualquer mulher que joga futebol é poder exercer o esporte como profissão, chegar em uma grande equipe e conquistar títulos, ainda mais vendo o prestígio e um estádio repleto de pessoas apoiando.

A volante Ingryd, 21 anos, felizmente conseguiu alcançar essa meta de vida. Natural de Maceió, a jogadora começou sua trajetória profissional no União Desportiva, no ano de 2014. Obviamente que ela passou por percalços também, o que não poderia ser diferente, já que lidar com o preconceito e machismo ainda presentes em nossa sociedade se torna um dos maiores obstáculos.

Vista como uma promessa do futebol devido seu bom desempenho, Ingryd chegou ao Corinthians em janeiro deste ano vinda do Sport (PE). Em entrevista exclusiva com à Vavel Brasil, a camisa 5 do Timão falou sobre a sua primeira temporada na equipe paulista e a representatividade dos títulos conquistados

"Maravilhoso! É algo que eu não imaginava que seria tão maravilhoso essa temporada minha no Corinthians. Mas eu e a Vick, até sempre brinca com algumas meninas; "Caraca primeiro ano nosso no Corinthians e a gente já conquistou Libertadores, o primeiro título pro Corinthians no paulista. Acho que foi incrível, foi maravilhoso e a gente foi consagrada com esses dois títulos, tanto o da Libertadores quanto o do Campeonato Paulista".

Impossível não citar que a final do Paulistão entre São Paulo e Corinthians foi marcante para a história do futebol feminino, isso porque teve um recorde de público para uma competição da categoria no Brasil. O Timão distribuiu gratuitamente 43.292 ingressos, mas nem todos compareceram, mesmo assim o número de torcedores foi expressivo 28.862 nas arquibancadas apoiando o time da casa. Perguntada sobre a sensação gerada por esse apoio, ela prontamente tentou explicar. Lembrando que o recorde mundial foi de 60.739 telespectadores em um jogo entre Atlético de Madri e Barcelona.

"É uma sensação difícil de explicar, mas é tão bom de sentir e a gente sempre quer isso, tem meninas que sempre desejaram e no dia 16 viveram esse momento. É incrível! E que a gente possa fazer com que o futebol feminino cresça cada vez mais".

Inegável que após a Copa do Mundo, o futebol feminino vem ganhando prestígío e maior aceitação, tanto que a final Majestosa também bateu outro recorde já foi o jogo mais visto da história da FPF TV, com 712.234 visualizações nas plataformas Facebook, Youtube e Mycujoo. Para Ingryd, esse ano a visibilidade ao esporte feminino tende a fortalecer e gerar crescimento para a categoria.

"Esse ano a gente teve mais visibilidade e tudo indica que isso vai crescer cada vez mais, a gente espera, a gente quer, a gente luta por isso e acho que a gente sim tá ganhando prestígio e aceitação do futebol feminino. Isso é importante!".

A volante assim como a maioria das apaixonadas por futebol e que desejam seguir a carreira tem uma história de vida complicada, onde ela precisou de muita força de vontade para batalhar pelos seus sonhos, driblando problemas como falta de dinheiro para as passagens, pouca estrutura, quase nenhum apoio, e tudo com muito esforço e treinamento. A camisa 5 falou que jamais pensou viver o que está vivendo no momento.

"Sensacional! Eu não imaginava estar vivendo tudo o que vivi no Corinthians esse ano. Saí da minha cidade desvalorizada, vir pro Corinthians, realizar sonhos, sonho que alguns acabaram sendo criados desde que vim pra cá, porque eu achei que seria possível e foi possível. Então jogar a Libertadores pra mim foi sensacional, uma experiência maravilhosa e que eu quero ter isso todos os anos agora. E ganhar a minha primeira Libertadores foi incrível, primeiro título da Libertadores foi maravilhoso, em meio a tantas dificuldades a gente conseguiu superar e conquistar essa taça".

Agora, descanso merecido. Momento de fazer novos projetos e traçar metas para 2020. Ingryd aproveitou a oportunidade para revelar seus objetivos para o próximo ano.

"Quero conquistar mais do que eu conquistei esse ano. Quero continuar trabalhando. Quero aprender mais, aprender com essas pessoas do futebol feminino que tem mais experiências e que ensinam muito e só coisas boas. Quero que 2020 seja um ano de aprendizado e de mais visibilidade para o futebol feminino, que a gente possa ter oportunidades que ainda tivemos".

O calendário do Campeonato Brasileiro de futebol feminino já foi definido pela CBF e terá início no dia 09 de fevereiro de 2020.