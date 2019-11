Brigando pelo acesso, Coritiba recebe campeão Bragantino no fechamento da penúltima rodada

O Coritiba recebe a equipe do Bragantino na tarde deste domingo (23), às 16h, em jogo válido pela 37ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro de 2019, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba.

Ainda na luta pelo acesso, o Coxa precisa de mais quatro pontos nas duas últimas rodadas para não ter que torcer por uma combinação de resultados e garantir o acesso à Série A. Do outro lado, o Bragantino não deve dar moleza à equipe comandada por Jorginho, já que a escalação deve ser a titular mesmo após o título da Série B já confirmado.

Para o Coxa é vencer ou vencer

A situação é a seguinte no G-4: Bragantino e Sport já estão na Série A de 2020. América-MG, Atlético-GO e o próprio Coritiba disputam duas vagas no grupo de acesso. O Coelho está na terceira colocação, com 61 pontos, 17 vitórias e um saldo de nove gols, e joga em casa, na última rodada, conta já rebaixado São Bento. Na quarta colocação está o Atlético-GO, também com 61 pontos, mas com 15 vitórias e um saldo de 15 gols. Na última rodada, o Dragão enfrenta o Sport, em casa.

O Coritiba, por sua vez, está em quinto, com 60 pontos, e em caso de vitória neste domingo assume a terceira colocação e dependerá de apenas um ponto para assegurar uma vaga na Série A de 2020. A última rodada é contra o Vitória, fora de casa.

Dentro de campo podemos ter algumas surpresas, já que Jorginho fechou o penúltimo treino antes da partida, além de não dar pistas na coletiva.



"Tivemos alguns jogadores que não participaram do trabalho e o (Juan) Alano é um desses. Estamos construindo um trabalho com algumas possibilidades porque nesse momento eu preciso entrar com todos os jogadores 100%. Não posso entrar com ninguém que precise de uma substituição. Por isso não tomamos nenhuma decisão, fizemos algumas formações", disse.



O Coritiba deve jogar com: Alex Muralha; Felipe Mattioni, Nathan Ribeiro, Sabino e William Matheus; Matheus Sales, Serginho e Giovanni; Kelvin, Juan Alano (Rafinha) e Rodrigão.

Nada de férias: Bragantino jogará com força máxima

Mesmo já tendo garantido o título da Série B de 2019, o Massa Bruta não deve facilitar a vida do Coritiba e vai jogar com força máxima neste domingo. A única baixa é Rayan, que foi expulso na última partida, contra o Criciúma, e cumpre suspensão automática. Júnior Goiano e Lázaro são opções para o lugar do zagueiro.

A escalação do Bragantino deve ser: Júlio César; Aderlan, Léo Ortiz, Lázaro (Júnior Goiano) e Edimar; Ricardo Ryller, Barreto e Claudinho; Wesley, (Pedro Naressi), Ytalo (Matheus Peixoto) e Morato.