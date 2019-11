Gallardo lamenta derrota e enaltece orgulho de jogadores do River Palte

O técnico do River Plate, Marcelo Gallardo, em entrevista coletiva à imprensa após a derrota para o Flamengo por 2 a 1 na final da Libertadores, em Lima, lamentou a derrota, mas enalteceu o orgulho que tem dos jogadores do time.

“Temos que digerir isso e para isso estamos preparados. Hoje podemos perder. Dói. Mas o orgulho fica. Sinto muito orgulho pelos meus jogadores. Por todo pessoal que colabora comigo, os torcedores que fizeram grande esforço para estar aqui, todos”.

Com um retrospecto favorável no comando da equipe há 5 anos, Gallardo chegou a sua terceira decisão da Copa Libertadores. O treinador reconheceu que o Flamengo foi um adversário complicado e destacou o fato do jogo ter sido equilibrado com oportunidades dos dois lados.

"Enfrentamos um rival poderoso, e mesmo assim todos viemos. A torcida acreditou. A raiva vai durar, mas o orgulho dos nossos torcedores, o nosso, o meu, continua. Quando baixa a angústia e frustração, vou sentir mais orgulho. Antes de começar o jogo parecíamos que perderíamos por mais de três gols e sinto que fizemos uma partida muito boa. Faltou só o final".

O treinador explicou as alterações feitas e ressaltou que o River Plate fez tudo o que era preciso e estava ao alcance para tentar parar o adversário.

"Jogamos frente a um grande adversário. Fizemos a partida que tínhamos que fazer. Sabíamos do poderio do Flamengo, pretendíamos anulá-lo, mas nos custou, no segundo tempo, tomar as decisões para definir a partida ou para não nos pegar de surpresa como pegaram. Agora tenho que tentar assimilar essa difícil derrota".

Mesmo com a derrota neste sábado a equipe argentina já está com a vaga garantida para Libertadores 2020.