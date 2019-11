Com título do Flamengo, Brasileirão ganha mais uma vaga na próxima edição da Libertadores

O Flamengo derrotou o River Plate por 2 a 1, no Estádio Monumental, em Lima e se consagrou campeão da Libertadores 2019. Com o título do rubro-negro, o Campeonato Brasileiro ganhou mais uma vaga para a competição continental do próximo ano.

Pelo regulamento, o campeão da Libertadores tem vaga assegurada na próxima edição e como a equipe carioca já se classificou via Brasileirão, a competição ganhou mais uma vaga, o que tornaria o G-6 em G-7.

Atualmente, o Athletico-PR ocupa uma das vagas que dá a vaga via Campeonato Brasileiro, mas o Furacão já garantiu vaga via título da Copa do Brasil. Ou seja, hoje, existe um G-8. Internacional e Corinthians, nas posições sete e oito, respectivamente, se aproveitando dessas novas vagas.

As vagas para Sul-Americana sofrem alterações. De início, era do sétimo ao 12°, atualmente, é do nono ao 14°, três posições acima da zona do rebaixamento.