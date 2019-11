Herói da final, Gabigol convoca torcida para retorno ao Brasil: "Vamos invadir o Rio"

"É campeão". Esse grito clássico define todo o sentimento da torcida rubro-negra. Depois de um jogo amarrado em Lima, o Flamengo bateu o River Plate de virada. Virada essa que conta a marca do artilheiro Gabriel Barbosa, o Gabigol.

Atrás do placar desde os 14 minutos do primeiro tempo, graças ao gol de Borré, o Fla não conseguia impor sua intensidade de jogo na final da Libertadores. No entanto, eis que surge o brilho de Gabigol, que marcou aos 89' e 92', pondo o Rubro-Negro mais uma vez na história da competição continental com o segundo título.

Logo após a conquista, o artilheiro da "Liberta" com nove gols agradeceu e exaltou o feito histórico do grupo.

"Primeiro eu tenho que agradecer a Deus. É um momento histórico que ficará guardado para o resto da minha vida e também na dos torcedores. Quero agradecer muito à minha família, ao staff e aos jogadores, à Nação, que invadiu o Peru. É um momento em que eu só quero agradecer, pois é histórico."

Empolgado e com a adrenalina nas alturas, Gabriel aproveitou o holofote para convocar a torcida à festa do título, no Rio de Janeiro, na manhã deste domingo (24).

"Quero convocar amanhã todo o Rio de Janeiro, porque acabou o Rio… O Rio é nosso. Quero convocar todos os flamenguistas, vamos invadir o Rio. Estarei aguardando todos vocês, comemorem muito."

De acordo com o cronograma oficial, a delegação flamenguista pousa em voo no Rio de Janeiro às 9h35 (horário de Brasil). Sem dúvida nenhuma, a torcida do agora atual bicampeão da América fará um Carnaval fora de época.