Goiás abre vantagem, Bahia tenta reação, mas a vitória é esmeraldina

Na tarde deste domingo (24), o Bahia visitou o Goiás em jogo válido pela 34º rodada do Campeonato Brasileiro.

Diferentemente do que era esperado pelos torcedores do Esquadrão de Aço, o time entrou em campo totalmente apático tanto que em 12 minutos de jogo os donos da casa fizeram dois gols. Com maioria nas arquibancadas, o Esmeraldino fez valer o mando de campo e o retorno de Michael.

Sem conseguir se impor e levar perigo para o adversário, o goleiro Tadeu não teve trabalho com os jogadores do Tricolor. E o primeiro tempo acabou com vantagem de 2 a 0 para o Goiás.

Teoricamente foram cinco finalizações do Goiás contra três, uma igualdade parcial em relação ao domínio de bola 53% para o Esquadrão e 47% alviverde. Com muitas faltas sendo um total de 37 com predomínio da equipe visitante com 23. Já os cartões amarelos foram quatro, dois para cada lado.

Bahia tenta recuperação no segundo tempo

Sabendo da necessidade da virada, Roger Machado substituiu Lucca colocando Guerra a fim de proporcionar uma postura mais consistente nos contra ataques. O Verdão se manteve na defensiva sem perder as oportunidades.

O Bahia voltou diferente para o segundo tempo, mais organizado e logo aos 14 minutos em passe de Élber, Gilberto acertou chute e colocou no fundo da rede. Com o jogo aberto, o Goiás voltou a buscar os gols e aos 26', Gilberto do lado verde aumentou o placar.

Porém o Bahia não desanimou e aos 32' João Pedro marcou um golaço de canhota, diminuindo para o Tricolor novamente. No entanto, dois minutos depois os donos da casa marcaram o quarto gol de cabeça com Barcia.

Nos acréscimos em uma brilhante parceria entre os atacantes, Gilberto deixa pra Fernandão chutar no fundo do gol. Os donos da casa seguraram a posse de bola até o final da partida e garantiram os três pontos.

A partida encerrou com o placar marcando 4 a 3.

Cenário atual

O resultado da partida desta tarde ocasionou uma dança das cadeiras e alteração nas posições. O Goiás assumiu a nona posição da tabela classificatória com 46 pontos e o Esquadrão caiu para a 10ª colocação com 44 na pontuação.