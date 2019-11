Grêmio vence Palmeiras fora de casa e garante vaga na Libertadores do próximo ano

No Allianz Parque, o Grêmio não se intimidou e venceu o Palmeiras pelo placar de 2 a 1 no último domingo (24). O Tricolor saiu na frente, com de pênalti de Everton, também de pênalti, Bruno Henrique deixou tudo igual, mas Pepê deu a vitória ao clube gaúcho já no final da partida.

Os três pontos somados garantem ao Tricolor uma vaga na Libertadores da América no próximo ano. A equipe tem 59 pontos e ocupa a quarta posição no Brasileirão.

Já a situação do Palmeiras é outra com a derrota. O Verdão não consegue mais alcançar o Flamengo, que já é campeão brasileiro antecipadamente. O time paulista inclusive perde uma posição, ficando em terceiro, atrás do Santos, com 68 pontos.

Como foi a partida

Com a bola rolando, a primeira etapa foi de poucas emoções. O Palmeiras assustou logo aos três minutos, quando Dudu deixou para Borja, que desperdiçou uma bela oportunidade. O Tricolor teve chance com Everton, que chutou em cima da zaga. O Verdão ainda chegou outras vezes ao ataque, mas sem levar grande perigo.

Na segunda etapa o Grêmio voltou empolgado do vestiário e foi para cima. Aos 21 minutos, Everton foi atingindo por Gustavo Gómez na área e arbitragem marcou pênalti. O próprio camisa 11 foi para a bola e abriu o placar.

Precisando da vitória para se manter com chance de título, o Palmeiras resolveu atacar. Aos 35, Bruno Cortez acertou Dudu na área e o juiz deu pênalti. Bruno Henrique foi para a bola e deixou tudo igual.

A partida tinha tudo para terminar empatada, até que, já nos acréscimos, Alisson recebeu na entrada da área e deixou Pepê na cara do gol para garantir a vitória gremista com um belo gol de cavadinha.

Na próxima rodada, o Grêmio enfrenta o Athletico-PR, na Arena da Baixada, às 21h30 da quarta-feira (27). O Palmeiras joga contra o Fluminense, às 19h30 da quinta-feira (28), no Maracanã.