Volta Redonda acerta com Pedrinho, artilheiro da Série B1 do Carioca

O Voltaço foi a campo pela primeira vez no último sábado (23), iniciando os trabalhos da pré-temporada 2020. O elenco realizou exercícios leves e houve conversa com o treinador Luizinho Vieira, junto da comissão técnica. Além dos três reforços já anunciados, o treino no CT Oscar Cardoso contou com uma novidade: o jovem atacante Pedrinho, de 22 anos, que foi artilheiro do Campeonato Carioca da Série B1 pelo América este ano.

O jovem atacante foi um dos protagonistas do Mecão em 2019. Com 13 gols na Série B1, ajudou a levar o clube à final do campeonato e, consequentemente, ao acesso para a etapa seletiva, que pode garantir a disputa da Série A. Além disso, já havia marcado duas vezes durante a seletiva para a Série A de 2019, no início do ano, somando 15 gols na temporada.

Em 2018, Pedrinho se destacou pelo Bolamense, no Campeonato Estadual do Distrito Federal. Além do América, no Rio, ele também teve passagem pelo Tigres, marcando uma vez em nove partidas pela Série B1 de 2018.

Além de Pedrinho, o Volta Redonda já anunciou o meia Marquinho, o lateral-direito Oliveira e o meia-atacante Bernardo, a grande contratação do clube até aqui para um temporada cujo calendário será intenso, com a disputa de quatro competições: Campeonato Carioca, Copa do Brasil, Copa Rio e Campeonato Brasileiro da Série C. O primeiro compromisso oficial do Voltaço será contra o Botafogo, no dia 22 de janeiro, no Estádio da Cidadania, pelo estadual.