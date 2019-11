Em festa, Jorge Jesus não esconde desejo de treinar um grande europeu: "Meu objetivo"

Em alta no Brasil e no coração da torcida rubro-negra, o técnico Jorge Jesus se tornou o segundo treinador europeu a vencer uma Libertadores, repetindo o feito do croata Mirko Jozic, vencedor com o Colo-Colo em 1991. Assim, o português do Flamengo entrou para a história do continente e do clube carioca e fez a festa com a torcida no domingo (24), um dia depois da conquista da América, além de revelar seu grande objetivo de treinar uma equipe europeia de ponta.

Para o portal português A Bola, o "Mister" concedeu uma rápida entrevista e falou sobre a surpresa que foi saber que a torcida brasileira prefere o título da Libertadores ao título nacional.

"Nunca pensei que este troféu fosse tão importante para os torcedores do Flamengo, confesso. Isto para eles foi um sonho de quase 40 anos, e na verdade eu só percebi essa realidade com o tempo. Fui começando a perceber o que era a Libertadores para eles, porque para mim era muito mais importante ser campeão brasileiro. Fui vendo que as duas coisas eram muito importantes para eles, mas que a Libertadores era a coisa mais importante do mundo!"

"Não há nenhum clube como este no mundo!"

Logo após, Jesus também falou sobre a grandiosidade do Flamengo, voltando a colocar o clube da Gávea como o maior do mundo em questões de paixão e torcida. E consequentemente, gostou do que viu nas ruas.

"Quando se vem para um país que se conhece menos, não é difícil apaixonar-nos. Porque tudo o que eles fazem é paixão, é música, é diversão, são sentimentos. E tens de entrar nisso com eles, porque são coisas do coração. Não há nenhum clube como este no mundo! Não me refiro à questão meramente desportiva, porque na verdade não ganham muitos títulos, mas em termos de adeptos, de torcedores, de paixão, são [os melhores]. Acabamos contagiados por tanto amor, por tanta paixão pelo clube deles."

Cerca de dois milhões de pessoas passaram pela avenida Presidente Vargas, local da festa com trio elétrico do Flamengo. Assim, o Mister falou sobre a celebração do título continental.

"Não acreditava? Não era bem assim, porque eu vinha com essas metas, vinha para ganhar. Em todo o caso, o impacto de tudo isto é diferente do que eu esperava, porque a dimensão do país assim o implica. Não há comparação possível entre o tamanho do Brasil e o de Portugal. Só no Rio de Janeiro há 9 milhões de pessoas!"

Com contrato junto ao Flamengo até junho de 2020, Jorge Jesus evitou responder sobre seu futuro, se sai ou não.

"Não penso nisso ainda. Estou apaixonado pelo Flamengo, mas a minha vida é esta, é uma vida de paixões, e com o tempo as paixões podem passar. Vamos dar tempo ao tempo. Tento não ligar muito a isso, não quero pensar nisso ainda, a essas pressões. Não ligo muito a redes sociais e não leio jornais nem vejo programas esportivos no Brasil. Essa ignorância, de certa forma, foi boa para mim, porque me tirou alguma responsabilidade dos ombros."

Mercado europeu

Por fim, ele foi questionado a respeito de uma volta a Portugal, mas o JJ tratou de responder que ‘nesta altura estão cada vez mais fechadas’. No entanto completou dizendo que ainda sonha em treinar um grande time europeu: "Vou lutar por isso, é o meu objetivo."

Mesmo que Jorge Jesus saia do Flamengo em 2020 o que foi feito com seu trabalho já está e ficará para sempre no coração da torcida rubro-negra. Não à toa que ela gritou em diversos momentos da festa do título "Olê, olê, olê, olê... Mister, Mister".