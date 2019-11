CSA e Fluminense fazem "final do desespero" para se livrar do rebaixamento

Fechando a 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, CSA recebe o Fluminense. A bola rola às 20h (horário de Brasília), no estádio Rei Pelé, em Maceió. Em um confronto direto com ares de final, tanto os cariocas quanto os alagoanos entram em campo com o mesmo pensamento que é fugir da zona de rebaixamento enquanto tem tempo.

No momento, o CSA ocupa a 18° posição na tabela com 29 pontos e o Fluminense abre a zona do rebaixamento com 35 na pontuação. Lembrando que o Cruzeiro é o primeiro time fora da degola com 36.

CSA vem com mudanças

Mesmo sendo remotas as chances de se safar do Z4, o Azulão conta com o apoio de sua torcida e se pega na vitória contra o Tricolor carioca no primeiro turno da competição, esperando repetir o feito e garantir três pontos.

O técnico Argel Fucks terá que fazer mágica, ou como dizem dar nó em pingo d'água, isso porque não poderá contar com algumas peças importantes do time. Como por exemplo o atacante Alecssandro que sofreu uma torção no tornozelo, o lateral Carlinhos que reincidiu o contrato com o clube e Celsinho que a princípio foi dispensado.

No entanto, nem tudo são problemas já que o meia Jonathan Gómez volta ao time após cumprir suspensão.

Provável escalação do CSA: João Carlos, Dawhan, Alan Costa, Luciano Castán, Euler, João Vitor, Jean Cléber, Jonathan Gómez, Apodi, Safira (Rafinha) e Ricardo Bueno. Técnico: Argel Fucks.

Fluminense com desfalques

Assim como o adversário da noite, o Fluminense tem esperanças de que começará a se reerguer e assim ver a zona de rebaixamento mais distante.

Para isso o técnico Marcão terá que driblar os vários desfalques com muita sabedoria para assim conquistar os três pontos. Entre as ausências estão o goleiro Muriel que está lesionado e não voltará mais esse ano, o atacante João Pedro com virose, além de Mascarenhas e Matheus Ferraz.

Mas um alívio para o treinador é o retorno de Caio Henrique, lateral-esquerdo, que estava defendendo a Seleção olímpica.

Provável escalação do Fluminense: Marcos Felipe, Gilberto, Nino, Digão, Caio Henrique, Yuri, Allan, Daniel, Ganso, Yoni González e Marcos Paulo. Técnico: Marcão.

Arbitragem

O árbitro paulista Luiz Flávio de Oliveira juntamente com os auxiliares também paulistas Marcelo de Carvalho Van Gasse e Neuza Inês Back são integrantes do quadro de arbitragem da FIFA. Já no árbitro de vídeo (VAR), a responsabilidade fica por conta de Márcio Henrique de Góis do estado de São Paulo.