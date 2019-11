Evento no Bangu Shopping marca anúncio dos novos uniformes do alvirrubro para 2020

O Bangu Atlético Clube já iniciou sua pré-temporada para 2020, e em meio a projeção da montagem do novo elenco que vai disputar três competições nacionais no ano que vem, o clube divulgará nesta terça-feira (26), em um evento que vai ocorrer no espaço SportWest, no Bangu Shopping, a partir de às 19h30, a sua nova linha de uniformes assinada pela WA Sports, que levará forte apelo regional no design de seu manto.

As novas vestimentas presentearão os torcedores alvirrubros, que visualizarão o principal destaque trazida no design pela fornecedora: a referência do clube com as raízes de seu bairro. De acordo com a assessoria do Bangu, tijolos que lembram a antiga fábrica de tecidos, que atualmente é o shopping na região, estarão desenhados nas camisas de jogo do clube.

A intenção de reforçar os laços regionais nos materiais do Bangu é destacada pelo Diretor de Marketing, Daniel Tavares.

- A nossa intenção é, cada vez, mais aproximar o bairro da instituição. Começamos este trabalho de "bairrismo" com as camisas casuais e isso estará presente nos novos uniformes do clube para 2020, com destaque para a camisa alvirrubra. Acreditamos que os torcedores vão gostar do que estamos preparando, afirma Daniel.

O evento de divulgação dos uniformes permite entrada franca para o público geral. Desde 2015 fornecendo materiais para o alvirrubro, a previsão é que a WA Sports também apresente as linhas de jogo e casuais, para os torcedores.

Terceiro colocado no estadual em 2019, o Bangu garantiu a classificação para a quarta divisão do campeonato brasileiro em 2020, além da presença na Copa do Brasil. Para o carioca, a equipe já iniciou a pré-temporada, e estreará contra o Vasco da Gama, no dia 18 de janeiro, em São Januário.