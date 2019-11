Campeão do Catarinense Sub-15, Bruno Guilherme comenta sensação: "Dever cumprido"

As equipes com as duas melhores campanhas do Catarinense Sub-15 chegaram à final: Avaí e Chapecoense. Com 48 pontos, o Leão da Ilha terminou a primeira fase na liderança, sendo o único time a não perder, com o melhor ataque e defesa menos vazada.

O volante Bruno Guilherme afirma que o título foi consequência da boa campanha, onde perderam apenas uma derrota, e revelou a sensação de ser campeão estadual.

- Fizemos a melhor campanha das categorias de base, com só uma derrota, e isso mostra que fomos fortes o ano todo e tínhamos que sair com o título. Ser campeão estadual é uma sensação muito boa, de dever cumprido. Saímos perdendo na final, mas em casa jogamos com toda a força e raça que podíamos ter, e fomos recompensados com o título. - comentou o jogador.

Na próxima temporada, o atleta irá disputar as competições pelo sub-17. Ele acredita que enfrentará algumas dificuldades, mas pretende continuar no clube para conquistar seu espaço.

- Ano que vem o meu foco é permanecer aqui e buscar meu espaço em cada treino, jogo e oportunidade. Espero que nossa equipe faça um ano maravilhoso, como este que passou, e possamos conquistar títulos. - concluiu Bruno.