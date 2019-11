Cruzeiro contrata jovem meio-campista destaque da base do Figueirense

No início do mês, o meia Marco Antônio Marsulo, de apenas 17 anos assinou com a equipe do Cruzeiro. O atleta estava jogando pela equipe Sub-17 do Figueirense onde chamou a atenção pelas atuações no Campeonato Catarinense Sub-17 de 2019. O jovem atleta falou sobre a chegada no clube mineiro.

“Chegar nesse clube é uma sensação única. Sem duvidas é uma realização de um sonho. Meu objetivo aqui dentro é não só fazer meu nome, como também conquistar títulos com essa camisa pesada que é a do Cruzeiro”, contou.

Há pouco tempo na Raposa, o jovem meio-campista não pode atuar junto ao Cruzeiro no jogo de volta da final do Campeonato Mineiro Sub-17. Após dois empates por 0 a 0, a Raposa venceu o título estadual da categoria após decisão por pênaltis contra o rival Atlético-MG. “Marquinhos”, como é conhecido, começou o ano de 2019 na base do Juventus antes de ir para o time catarinense. O atleta também comentou sobre essa mudança na carreira em pouco tempo.

“2019 tem sido um ano de muitas conquistas. Consegui subir degraus muito importantes para minha carreira. A adaptação tem sido muito boa. Todos me receberam muito bem, tanto a comissão como os atletas. A estrutura do clube é ótima. Agora é manter o foco para crescer aqui dentro”, completou o atleta.

Após a conquista do estadual, o time de base do Cruzeiro terá uma pequena folga em novembro. Depois, os garotos da Raposa voltam aos treinos para a preparação para as competições de 2020, a primeira delas: a Copa São Paulo de Futebol Júnior.