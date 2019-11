Landim e Marcos Braz sinalizam ‘expectativa grande’ de Gabigol ficar no Flamengo

Ele é o artilheiro do Campeonato Brasileiro e da Libertadores, além de ser peça fundamental na finalização de jogadas do time de Jorge Jesus. Já sabemos quem ele é: Gabriel Barbosa, o Gabigol, ou também pode ser chamado de "Herói Rubro-Negro de Lima". Mas nem tudo são flores entre essa paixão entre o atacante e o Flamengo.

Com o fim do empréstimo datado para 31 de dezembro, o jovem de 23 anos está prestes a voltar à Europa, para a Inter de Milão. O clube italiano pedia 22 milhões de euros para vendê-lo, mas depois do sucesso na final, essa pedida subiu para cerca de 35 a 40 milhões de euros.

No entanto, a identificação no com o clube carioca e o carinho recebido pela torcida são fatores que podem pesar para a decisão de permanência do jogador. E o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, comentou essa "conexão" durante a festa de comemoração do título continental.

"A gente acredita que o Gabigol vai ficar, sim. Hoje no trio elétrico eu vi como ele se entende com a torcida. Temos uma expectativa grande para que ele fique. E o valor da multa não aumentou, já temos um entendimento com a Inter de Milão."

Gabigol e elenco flamenguista no trio elétrico após título da Libertadores (Foto: Reprodução/Flamengo)

Um dia depois da comemoração no centro do Rio de Janeiro, Landim voltou a falar sobre o assunto em entrevista coletiva após a homenagem para Jorge Jesus, que recebeu o título de cidadão carioca nesta segunda-feira (25).

"Tivemos contatos iniciais com a Inter de Milão. Não temos nada fechado com eles, mas está bem encaminhado. Claro que passa pela vontade do jogador, temos que acertar as bases salariais. Os contatos são feitos pelo vice de futebol, Marcos Braz. As conversas serão definidas no fim do ano. O próprio jogador preferiu que esta negociação fosse para o Mundial."

Fala, Marcos Braz!

Vice-presidente do Flamengo, Marcos Braz é o responsável por toda a negociação entre o clube carioca e a Inter de Milão. Assim, também depois do título da América, ele falou sobre a relação de amizade com o atacante e a situação do atleta.

"Não [não fica mais difícil o Gabigol ficar]. Eu tenho uma excelente relação com o Gabriel, embora algumas pessoas achem que declarações minhas poderiam ter complicado alguma coisa. Eu fiz o meu papel de vice-presidente, algumas pessoas podem ter achado errado, mas isso é interno. Eu também entendo os empresários, a gente entende tudo. O que posso falar é que estamos em um momento maravilhoso, e eu acho que ele vai querer ficar. Não vamos ter problemas não."

Vice-presidente Marcos Braz em Lima, no Peru (Foto: Alexandre Vidal/Flamengo)

No melhor ano da carreira, Gabriel Barbosa enfim voltou ao holofote. Sua saída do Santos para a Europa, à Itália (Inter) e a Portugal (Benfica), fez com que ele derrubasse seu desempenho. Mas no Flamengo, o bem-estar com torcida e clube retornou, junto aos interesses do velho continente. Agora, é aguardar os próximos capítulos.