Flamengo se reapresenta após dois títulos no mesmo fim de semana

Final de semana mágico para o Flamengo! Após o bi da Libertadores conquistado no sábado (23), todo o elenco de Jorge Jesus fez uma espécie de "Carnaval antecipado" nas ruas do Rio de Janeiro no dia seguinte, em comemoração da retomada da América. No mesmo domingo (24), o hepta do Brasileirão também foi confirmado, alongando ainda mais a festa da torcida rubro-negra. Assim, a segunda-feira (25) foi de folga, mas nesta terça (26) os jogadores se reapresentaram.

O próximo compromisso do já campeão nacional é o Ceará, e o treino preparatório é às 10h desta terça (26). E para encarar o Vovô Cearense, o Mister não pode contar com o homem-gol da final da Libertadores. Gabriel Barbosa está suspenso após o cartão vermelho tomado diante do Grêmio. De resto, todo o elenco flamenguista está à disposição do técnico português.

No entanto, há uma incógnita sobre o time que vai a campo. Com problemas físicos na final, Arão e Gerson devem ser poupados. Rafinha também por ter sofrido leve pancada na face, próximo ao local da cirurgia passada. A princípio, a provável escalação é:

Diego Alves; Rodinei, Pablo Marí, Rodigo Caio e Filipe Luís; Piris da Mota, Diego Ribas, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Vitinho.

Diante do Ceará, o Flamengo jogará pela primeira vez no Maracanã já com o título continental e nacional na conta de 2019. Logo, a festa da torcida será vista no estádio. 57 mil ingressos já foram vendidos.

Às 21h30, rubro-negros e alvinegros medem forças a partir das 21h30 e terá transmissão em tempo real da VAVEL Brasil.