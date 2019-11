Mundial, Liverpool e Seleção Espanhola: a coletiva de Pablo Marí

Ainda em êxtase pela conquista dupla no último fim de semana, o Flamengo se reapresentou nesta terça-feira (26), no CT Ninho do Urubu. Com Libertadores e Brasileirão na conta o foco máximo da temporada agora é o Mundial de Clubes. Um provável confronto diante do Liverpool já é projetado pela torcida rubro-negra. E o zagueiro Pablo Marí não fugiu da pergunta sobre um suposto embate diante dos ingleses.

Em entrevista coletiva antes do treino da manhã no Rio de Janeiro, o espanhol disse que o Fla vai continuar em busca das vitórias, tanto nas últimas quatro rodadas da Série A quanto no Mundial.

"Temos muita vontade de seguir dando vitórias para nossos torcedores. Temos um grupo muito profissional, vamos seguir trabalhando para chegar ao maior número de vitórias no Brasileiro. Logo vamos pensar no Mundial. O Liverpool é um dos melhores times do mundo. Vamos lutar para chegar na final e tentar ganhar a competição. Demonstramos que em um jogo pode acontecer qualquer coisa."

Em alta no Brasil após estar na segunda divisão de seu país, Pablo Marí não escondeu o desejo de ser convocado algum dia pela Seleção da Espanha.

"Me sinto muito orgulhoso de ser o primeiro espanhol a conquistar uma Libertadores. E evidentemente tenho como objetivo a possibilidade de ser convocado para a minha seleção. Para mim seria algo maravilhoso, um orgulho. Tomara que aconteça algum dia."

Ao que tudo indica, o zagueiro europeu estará em campo no próximo jogo, contra o Ceará, às 21h30 da quarta-feira (27). O confronto também terá a entrega da taça do Campeonato Brasileiro por parte da CBF.

Assista à coletiva de Pablo Marí na íntegra