Yony González volta a marcar, Fluminense vence CSA e sai do Z-4

CSA e Fluminense se enfrentaram nesta segunda-feira (25), no Rei Pelé. A partida encerrou a 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor venceu por 1 a 0 e saiu da zona de rebaixamento. O colombiano Yony González marcou o gol da vitória no início do segundo tempo.

A primeira chance foi para o Tricolor, aos 11’, com Daniel. Caio Henrique tocou rasteiro para o meia, que mandou por cima do gol. Aos 26’, chegaram de novo, dessa vez com Ganso. Daniel cobrou escanteio e a zaga do CSA afastou. Na sequência, o camisa 10 do Fluminense chutou e a bola parou na trave de Jordi.

Com apenas 33% de posse de bola, o Azulão teve a melhor chance aos 40’, com Dawhan. Bruno Alves cobrou falta na área. O volante cabeceou com perigo, mas a bola foi para fora. No entanto, a arbitragem já havia marcado posição de impedimento o jogador. E aos 43’ assustou com Ricardo Bueno. Apodi invadiu a área e Marcos Felipe saiu do gol. A bola sobrou livre para o atacante, que acabou mandando para fora.

O gol do Tricolor saiu logo no início da segunda etapa, aos quatro minutos, com Yony González. Marcos Paulo recebeu o passe e jogou na área. O colombiano apareceu para cabecear para o gol e colocou os visitantes na frente. O gol encerrou o jejum do atacante, que estava há dez jogos sem marcar.

Mesmo em vantagem, o Fluminense seguiu atacando e aos 11’ teve a chance de ampliar com Caio Henrique. Gilberto tocou para o lateral, que chutou e a bola passou perto da trave. Os donos da casa tiveram a chance do empate aos 31’, com Jonatan Gomez. O meia chutou de fora a área e obrigou o goleiro Marcos Felipe a mandar a bola para escanteio.

Aos 37’, o jogador do Azulão teve outra oportunidade. Dessa vez, chutou da entrada da área e o goleiro do Tricolor fez a defesa. Aos 40’, o Tricolor até marcou o segundo gol, novamente com Yony, mas a arbitragem marcou impedimento no lance. E em seguida, Nenê finalizou, mas o chute saiu fraco, sem perigo para o gol de Jordi.

Com o resultado, o Fluminense chegou aos 38 pontos e deixou a zona de rebaixamento. Agora a equipe ocupa a 15ª colocação. Já o CSA permanece em 18º, com 29 pontos, e precisa de um milagre para escapar da degola. A equipe está há oito pontos do Ceará, primeiro clube fora do Z-4.

O próximo compromisso do Tricolor é contra o Palmeiras, no Maracanã. A partida será na quinta-feira (28), às 19h30 (de Brasília). No mesmo dia, às 21h30, o Azulão enfrenta o Cruzeiro, no Mineirão. As partidas são válidas pela 35ª rodada da competição.