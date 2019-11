Marcão elogia atuação em vitória e pretende manter o ritmo forte do Fluminense

A vitória suada conquistada nesta segunda-feira sobre o CSA tirou o Fluminense da Zona de Rebaixamento. Respiro para a equipe do técnico Marcão que chegou aos 38 pontos, dois a mais que o Cruzeiro, primeiro time a abrir o Z4.



Após a partida, Marcão falou sobre sua equipe, elogiou seus atletas e destacou estratégia do Tricolor na partida:



"Nós sabíamos que no início a equipe do CSA ia jogar em cima, por estar em casa, mas nós conseguimos encaixar nosso jogo, trocamos mais de 600 passes. No segundo tempo nós aumentamos nossa posse, tentamos abrir mais o jogo e conseguimos dificultar a marcação deles e inaugurar o placar", disse.



O Fluminense terminou a partida com 61% de posse de bola e 19 finalizações contra 18 do CSA. No alvo, foram 7 a 4 para o tricolor carioca. Marcão também elogiou a postura de sua equipe em meio a esse momento delicado vivido pelo Fluminense:



"Queria elogiar a dedicação deles, o empenho, a entrega de todos que estão aqui e dos que não puderam vir. Temos que dar os parabéns a equipe pelo grande jogo e por levar esses três pontos para o Rio de Janeiro", frisou.



Indagado sobre recuar o time na reta final do jogo, Marcão foi enfático:



"A gente não quer recuar a equipe, queremos jogar o tempo todo em cima. Mas nem a melhor equipe do mundo consegue jogar o tempo todo no campo do adversário. O mais importante nisso tudo é manter o nível de concentração lá em cima para conseguir alcançar nossos objetivos", finalizou.



Na próxima rodada o Fluminense recebe o Palmeiras no Maracanã. No domingo, sai para enfrentar o Avaí na Ressacada. Antes do término do campeonato, o Tricolor ainda recebe o Fortaleza em um duelo direto na disputa pela permanência na Série A e fecha a competição contra o Corinthians em São Paulo.