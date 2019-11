Um dos destaques da base, meia do Joinville vive expectativa para jogar Copinha: "Um sonho"

Com a boa campanha do Joinville no Campeonato Catarinense Sub-17, chegando até as semifinais, o elenco ganhou destaque e algumas novidades podem surgir para os selecionados que disputarão a Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2020. Com saídas por conta da idade, os mais jovens podem receber uma chance no sub-20 e na competição.

Um dos jogadores que estão na pré-lista do JEC é o meia Montebello, que foi um dos protagonistas da boa campanha no estadual. Ele revela que tem a chance de realizar um sonho e ressalta a importância de ter experiência com uma categoria a frente.

"Creio que tudo acontecerá na vontade e no tempo de Deus, mas com certeza será um sonho realizado disputar a Copinha. Temos um grupo muito qualificado e sei que é uma oportunidade de ouro para mim. E por ser um dos mais novos do elenco, é uma experiência que vai agregar muito para minha sequência", comentou o atleta.

Já treinando com o sub-20, o jogador de 17 anos destaca a diferença de ritmo entre as categorias e já projeta a próxima temporada no Tricolor.

"Estou muito motivado para essa temporada. Cheguei agora no sub-20 e já vi que tem muita diferença no ritmo. O objetivo pra 2020 é trabalhar forte, sempre respeitando meus companheiros de posição, mas vou lutar para estar entre os titulares e fazer uma temporada melhor que 2019", concluiu Montebello.