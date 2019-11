Garantido na Série A, Sport inicia planejamento para 2020

Com o acesso garantido à elite do futebol nacional, o Sport ainda tem mais uma rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Enfrenta o Atlético-GO no próximo sábado (30), às 16h30, no Antônio Accioly, em Goiânia. A equipe rubro-negra já planeja a próxima temporada, com renovações e novas contratações.

Na próxima temporada, o Sport terá um calendário mais cheio em relação a 2019. O Leão da Ilha disputará o Campeonato Pernambucano, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro da Série A. Para isso, a diretoria leonina já planeja 2020 com renovações e novas contratações.

O técnico Guto Ferreira, que conquistou o estadual e o acesso, tem contrato até o fim deste ano. O comandante é uma das prioridades para o ano que vem e deve acertar a renovação nos próximos dias. Em 2019, o treinador tem números de 64,4% de aproveitamento, com 23 vitórias, 16 empates e 5 derrotas.

Foto: Anderson Stevens/Sport

No atual elenco, 23 jogadores têm contratos até o fim deste ano. Do time base que disputou a segunda divisão, sete, dos 11, tem contrato até dezembro, inclusive Charles, líder em desarmes na Série B, e Guilherme e Hernane, artilheiros da equipe na competição. O clube já entrou em contato com alguns clubes que detém os direitos dos jogadores.

A diretoria trabalha com alguns nomes para reforçar alguns setores da equipe. Segundo o Globo Esporte, o clube pernambucano tem interesse no zagueiro Antônio Carlos e o meia Rapahel Veiga, ambos do Palmeiras.