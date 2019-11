São Paulo e Vasco duelam no Morumbi buscando reencontrar vitórias

Distantes na classificação, mas com o mesmo objetivo: chegar na Libertadores. É assim que São Paulo e Vasco entram em campo nesta quinta-feira (28), às 20h30, no Morumbi, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. As duas equipes também tentam encerrar um incômodo jejum de vitórias na competição.

O São Paulo está há quatro jogos sem vitórias. A má sequência resultou na queda para sexta colocação na tabela. Logo, o Tricolor entra em campo pressionado por um triunfo, visando a vaga direta para a Libertadores do próximo ano.

Ainda sonhando com a principal competição do continente, o Vasco da Gama, por sua vez, de dois empates consecutivos. Assim como seu adversário, o time carioca necessita de um resultado positivo para continuar na briga pelo G-6. Neste momento, o cruz-maltino ocupa o 11º posição, com 44 pontos, dez a menos que o Tricolor.

Dúvidas e incertezas

Para encarar o Vasco, o técnico Fernando Diniz promoveu, nos treinamentos realizados no CT da Barra Funda, alterações na equipe titular. Daniel Alves, que vinha atuando no meio-campo, deve ser relocado para sua posição de origem. Assim, Juanfran perde a vaga no time.

Entretanto, a hipótese do camisa 10 permanecer como armador ainda não está descartada. Caso seja mantido no meio-campo, Daniel Alves, além de manter o espanhol na lateral-direita, fará com que Tchê Tchê ou Liziero comece a partida entre os reservas.

A provável escalação do São Paulo contém a seguinte formação: Tiago Volpi; Daniel Alves (Juanfran), Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Tchê Tchê, Liziero e Igor Gomes; Antony, Vitor Bueno e Pablo.

Time reforçado

Apesar da realização de uma cirurgia para a retirada de um tumor, Vanderlei Luxemburgo está no banco de reservas e vai comandar o Vasco na partida desta noite. Durante a internação do comandante, o auxiliar Maurício Copertino ficou responsável pelos treinamentos da equipe e definiu a escalação do time carioca.

Recuperando de uma lesão na coxa, o lateral-esquerdo Henrique será a principal novidade da equipe vascaína. Ele entra na vaga de Danilo Barcelos, que vinha sendo improvisado no setor. Outra novidade é a presença do zagueiro Leandro Castán, que conseguiu um efeito suspensivo e está liberado para enfrentar o São Paulo.

A provável escalação do Vasco conta com: Fernando Miguel; Yago Pikachu, Henriquez, Leandro Castán e Henrique; Richard, Guarin, Raul e Marcos Junior; Rossi e Marrony.