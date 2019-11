Bahia busca empate contra Atlético-MG na Arena Fonte Nova

O Bahia conseguiu evitar um resultado negativo diante da sua torcida. Na Arena Fonte Nova, o Tricolor empatou em 1 a 1 contra o Atlético-MG, pela 35ª do Brasileirão. Cazares abriu com seu 40º gol com a camisa alvinegra, contudo Élber descontou.

Somando 44 pontos, o Esquadrão do Aço permanece na 10ª posição. Do outro lado, o Galo caiu para 14ª, com 42.

Esquadrão aposta nos lados alvinegro

Mandante na partida, o Bahia conseguiu ser superior ao Galo. O visitante conseguiu assustar logo no primeiro minuto: Fábio Santo buscou Di Santo. O centroavante dominou no peito e arrematou pela linha de fundo. Depois, os comandados de Roger Machado partiram para cima. Flávio abriu com Moisés na esquerda. O lateral-esquerdo levantou na área, Gilberto cabeceia e carimbou a trave. Na sequência, Cleiton ficou com a redonda.

Aos 15', o arqueiro atleticano realizou uma defesa pelo alto. Ele trombou em Réver. O camisa 40 deixou a bola escapar, Juninho deu o bote e desperdiçou. Oito minutos depois, os mineiros tentaram reagir no campo ofensivo. Otero colocou Fábio Santos para correr. O lateral fez lançamento e Patric desvio de leve para fora. Antes do intervalo, um contra-ataque nordestino mortal. Artur avançou pelo lado direito em velocidade, toca para Gilberto. O atacante invadiu a área e finalizou forte, mas Cleiton salvou.

Presente revertido

O Galo contou teve a sorte ao seu lado no início do segundo tempo. Juninho vacilou na frente de Cazares. O camisa roubo e arrancou, driblou o zagueiro e estufou as redes. A alegria mineira não durou muito. Aos 18', Flávio cruzou, Gregore desviou na primeira trave. A zaga do Alvinegro sofreu um apagão, Élber saiu nas costas de Patric e deixou tudo igual.

Cheio de atitude, Arthur Caíke encheu o pé de longe e queimou a luva do goleiro. Aos 33', Fernandão disputou com Réver e caiu dentro da área. Desesperado pela marcação do pênalti, o VAR enxergou lance normal.

Gosto amargo

Ambas as equipes somam um jejum de vitórias. O Bahia não conquista três pontos há oito rodadas, enquanto o Atlético não ganha longe de casa por 13 jogos.