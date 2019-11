Botafogo está praticamente livre do rebaixamento após triunfo em Chapecó

Ufa! Depois de longas 35 rodadas do Campeonato Brasileiro, o torcedor do Botafogo pode enfim respirar aliviado. As chances de rebaixamento para a segunda divisão são praticamente nulas após a suada vitória conquistada nesta quarta-feira (27) contra a Chapecoense na Arena Condá.



O garoto Rhuan marcou seu primeiro gol como profissional para garantir a vitória. E foi um golaço! João Paulo lançou o atacante que tocou por cima do goleiro João Ricardo.

LEIA MAIS: Em jogo fraco tecnicamente, Botafogo vence, se afasta do Z-4 e rebaixa Chapecoense

Com a vitória o Botafogo chegou aos 42 pontos e abriu seis para o Cruzeiro, primeiro time da zona de rebaixamento. Além da diferença de pontos, o Botafogo possui também seis vitórias a mais que a equipe celeste. Com isso, a Raposa precisaria de ao menos três rodadas para passar o Glorioso na tabela.



As chances do Botafogo ser rebaixado antes da partida eram de 6%. Com o triunfo em Chapecó, as chances diminuíram consideravelmente. No próximo final de semana, o Glorioso recebe o Internacional no Estádio Nilton Santos. Depois, visita o Atlético-MG e encerra a competição em casa contra o Ceará.



O técnico Alberto Valentim manteve os pés no chão após a partida:



"Vamos jogar jogo a jogo. Temos uma partida importantíssima contra o Internacional e vamos trabalhar para conseguir o resultado positivo. Hoje foi uma vitória extremamente importante. A equipe ainda não tinha vencido fora comigo e a gente dá mais um passo para a permanência", disse.

Na próxima rodada o Botafogo enfrentará o Internacional, sábado (30), no estádio Nilton Santos às 19h.