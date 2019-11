Flamengo goleia Ceará, bate recorde de pontos e levanta a taça do Brasileirão 2019

Em ritmo de festa, a torcida do Flamengo lotou o Maracanã com público de 67.539 pessoas e novamente assistiu a uma goleada do campeão rubro-negro. Na noite da entrega da taça do Brasileirão, o Fla superou a retranca cearense após sair atrás do placar e com grande destaque de Bruno Henrique, autor de três gols, a equipe confirma a melhor campanha da história da competição desde que começou a ser disputada por 20 times, com 84 pontos em 35 jogos.

Dificuldade

A primeira etapa foi sofrida. Rodinei, mal no jogo, era vítima dos principais ataques do Ceará. O gol dos visitantes foi justamente naquela faixa do campo, após uma bela jogada individual de Felipe Oliveira, que cruzou para Thiago Galhardo abrir o placar aos 27 minutos de jogo.

Principal ponto de interrogação na primeira etapa, o Mister Jorge Jesus sacou do time o jovem Reinier que não agradava suas obrigações táticas com apenas 35 minutos de partida. Substituto do meia, Vitinho entrou na partida e foi um dos grandes destaques na virada do Flamengo.

A bonança

Defendendo a invencibilidade de 26 partidas consecutivas e nenhuma derrota dentro de seu domínio no Brasileiro, o Flamengo encurralou o Ceará durante todo o segundo tempo.

Destaque do Fla no ano, Bruno Henrique anotou três gols em meia hora de jogo. O artilheiro soma 21 gols no campeonato e só perde para o companheiro Gabigol, que tem 22 totais.

O imparável Flamengo (Foto: Reprodução/Flamengo)

Buscando jogo e chamando a responsabilidade, Vitinho foi um dos atletas que mais finalizou no jogo, e depois de tantas tentativas, veio a consagração nos minutos finais. Com passe de Éverton Ribeiro, o atacante arrancou, deu pedalada e finalizou de perna esquerda para dar números finais ao jogo.

Festa

Recém-campeão da Libertadores e desde domingo já confirmado campeão brasileiro, o Flamengo pôde levantar o troféu de forma antecipada nesta quarta-feira (28). Com muita festa, a cerimônia da CBF contou com a entrega das medalhas para o elenco e a comissão técnica, além da taça, erguida por Diego Alves, Diego Ribas e Éverton Ribeiro.

Sétima taça do Brasileirão sendo erguida pelo Rubro-Negro (Foto: Reprodução/Flamengo)

Suspenso, Gabigol acompanhou o jogo nas tribunas e na festa do título desceu ao gramado; ele é o artilheiro com 22 gols, mas viu BH27 encostar, com 21 (Foto: Reprodução/Flamengo)

Mister

Saudado por jogadores e torcida, Jorge Jesus novamente celebrou uma conquista pelo Flamengo. O treinador foi jogado para o alto após o apito final e ainda que tenha futuro indefinido, consagra-se um dos maiores ídolos recentes da nação rubro-negra.

Agora o Mais Querido volta a campo no domingo (1), para visitar o Palmeiras às 16h. Já o Ceará joga um dia antes, no sábado (30), às 19h no em Fortaleza, diante do Athletico-PR.