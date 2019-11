Com entrevistas exclusivas, Fla TV divulga vídeo da festa do hepta

O título nacional já está garantido desde o último domingo (24), por isso o Flamengo recebeu o Ceará, quarta (27), no Maracanã em ritmo de festa. Ainda com a torcida rubro-negra de ressaca pelo final de semana histórico, o Fla saiu atrás do placar mas virou e goleou os nordestinos por 4 a 1, com direito a hat-trick de Bruno Henrique. Depois do apito final... Festa na favela.

Além de mais três pontos estarem em jogo, a partida marcou a entrega da taça do Campeonato Brasileiro 2019 ao campeão. E foi com isso que o Maracanã apagou as luzes mais tarde. Confira como foi a entrega do troféu pelas lentes da Fla TV, canal oficial do Flamengo no YouTube:

Depois de garantir o hepta do Brasileiro, com quatro rodadas de antecedência, e o bi da Libertadores, o Fla agora tem o Mundial de Clubes no radar. A competição será disputada no Catar. Rubro-Negro estreia dia 17 de dezembro.