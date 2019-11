Goiás derrota Internacional no Beira-Rio e cola na briga pelo G-8

Com a Libertadores na mira, Internacional e Goiás mediram forças em confronto direito por vaga no G-8. Mesmo jogando em casa, o Colorado não foi páreo para o time Esmeraldino, que venceu por 2 a 1. Rafael Moura e Michael foram às redes pelo time do Centro-Oeste, enquanto Paolo Guerrero descontou para os gaúchos na 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Agora, com o triunfo, o Goiás ocupa a nona posição, chega aos 49 pontos e fica a três do próprio Inter, que fecha o G-8, sendo dono de 51 pontos.

Primeiro tempo agitado

Primeiros 45 minutos movimentadíssimos em Porto Alegre. Em casa, o Inter pressionou e jogou melhor até os 13'. Foram cinco chances criadas além de uma bola no travessão. O Colorado pecava na mira. E como diz o velho ditado: "A bola pune". Na primeira boa chegada esmeraldina... gol. Rafael Moura pegou rebote de chute de Rafael Vaz, que acertou o travessão, e abriu o placar aos 14 minutos enquanto Marcelo Lomba dividia com Michael. O assistente anulou alegando impedimento, porém o VAR confirmou o gol.

Logo em seguida, aos 23', Michael marcou o segundo, de novo em rebote. Mas, dessa vez o VAR anulou. Aos 39', Nico López respondeu com chute perigoso, mas mandou para fora. Nos acréscimos, D’Alessandro, Guerrero e Rodrigo Moledo ainda finalizaram, e nenhum deles conseguiram empatar.

Segundo tempo com dois gols

Depois do intervalo, foi a vez do goleiro Tadeu aparecer. Mas antes, Rodrigo Moledo passou perto da igualdade em chute de bicicleta.

Originado de uma defesa de Tadeu, um contragolpe foi puxado por Michael, que driblou dois marcadores e marcou um golaço. O Inter chegou a descontar com Guerrero, de cabeça após cruzamento de D’Alessandro. Em revide, Rafael Moura e Thalles perderam a chance de ampliar para os visitantes. Em contraponto, Tadeu evitou gol de Sarrafiore. E teve mais emoção: nos acréscimos, Barcia marcou, porém estava impedido.

O Internacional retorna a campo no próximo sábado (30), às 19h, diante do Botafogo, no Nilton Santos. No dia seguinte, o Goiás recebe o Fortaleza no Serra Dourada, às 16h do domingo (1).