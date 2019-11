Com ataque questionado, Palmeiras mira novos atacantes para 2020

Já sem chances de títulos na temporada, o Palmeiras que ainda almeja terminar o Brasileirão na segunda posição, por questões financeiras. No entanto, a diretoria do clube já começa o processo de avaliação do atual elenco, com destaque para o setor ofensivo, e nomes começam a serem ventilados no verdão.

De acordo com o jornalista André Hernan, da TV Globo, o Palmeiras estaria monitorando a atual situação de Róger Guedes. Ex-jogador do clube, o atacante está no Shandong Luneng, da China, e está avaliado em R$ 42 milhões.

Para repatriar o artilheiro de 23 anos, a possibilidade vista com bons olhos pela diretoria seria um empréstimo, onde o próprio Palmeiras fixou no valor de R$3 milhões, em 2016, para uma possível negociação com times brasileiros em sua cláusula durante a venda do atleta. Além do Palmeiras, Flamengo, Corinthians e Grêmio também possuem interesse em Róger, segundo o próprio Hernan.

Outra alternativa de Mattos pode ser Michael. Revelação do brasileiro pelo Goiás, o atacante veloz, de 22 anos, tem sua contratação estudada internamente. Sua multa para o mercado nacional é de R$ 30 milhões, e conforme diz o jornalista César Clementino, o atacante Carlos Eduardo pode ser a moeda de troca na possível negociação.

"Nos bastidores do Goiás, cogita-se o interesse do retorno do atacante Carlos Eduardo para o Serra Dourada. O Palmeiras possui interesse no atacante Michael, e há a possibilidade de sair uma negociação".

Segundo César, Michael pode ser vendido ao Palmeiras, que cederá Carlos Eduardo ao seu ex-clube, e a diferença financeira seria paga pelos palmeirenses.

Fato é que no atual elenco, os principais nomes de ataque são questionados pela torcida e internamente geram debate. Mano Menezes hoje, tem Deyverson, Borja, Willian, Carlos Eduardo, Dudu e Luiz Adriano, sendo os dois últimos, os únicos "intocáveis" do atual plantel.

Correndo por fora, o promissor Gabriel Verón, destaque no Mundial sub-17 pela seleção brasileira, certamente estará no time principal do Palmeiras em 2020. O atacante está relacionado para a partida contra o Fluminense nesta quinta-feira (28). Emprestado na temporada para o Bahia, outro nome que deve figurar no palestra ano que vem será o atacante Artur, que tem 6 gols na competição.