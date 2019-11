São Paulo vence Vasco e fica próximo de conquistar vaga direta na Libertadores

Na noite desta quinta-feira (28), no Estádio do Morumbi, o São Paulo venceu o Vasco por 1 a 0 e ficou próximo de conseguir a tão sonhada vaga na próxima edição da Libertadores da América. Antony marcou o gol da vitória tricolor. O Vasco ficou no meio da tabela e brigará pela vaga na Copa Sul-americana.

Pressão Tricolor tem resultado imediato

O São Paulo começou pressionando o Vasco em seu campo de defesa. Antes do primeiro minuto de partida, Vitor Bueno já obrigava o goleiro Fernando Miguel a fazer grande defesa.



E a pressão inicial surtiu efeito. Aos cinco minutos, Reinaldo cobrou lateral na área vascaína, a zaga rebateu mal e Pablo ajeitou para Antony abrir o placar no Morumbi.



E a pressão dos donos da casa continuou. Aos 11, Vitor Bueno encontrou Reinaldo que arriscou de perna direita levando perigo ao goleiro adversário.



O Vasco tentava sair em contra ataque, mas esbarrava na lentidão do seu meio campo. Sem Rossi, machucado, Bruno César não conseguia dar o ritmo necessário a equipe.



O primeiro tempo continuou no mesmo ritmo. O São Paulo buscando chegar ao segundo gol e o Vasco saindo em contra ataque. Antes do fim da primeira etapa o Cruzmaltino ainda fez a sua primeira alteração. Marcos Junior saiu após ficar desacordado em choque de cabeça e deu lugar ao atacante Ribamar.

Segundo tempo

O São Paulo tentou iniciar a segunda etapa no mesmo ritmo, pressionando o adversário. O Vasco buscava chegar com mais perigo ao gol de Tiago Volpi.



Aos 11 minutos o Vasco criou a sua primeira grande chance. Henrique cruzou na medida para Marrony que subiu no terceiro andar e cabeceou com muito perigo, obrigando Volpi a fazer boa defesa.



Bruno César, que não conseguiu dar ritmo ao meio de campo vascaíno, saiu para a entrada de Valdívia. O técnico Vanderlei Luxemburgo ainda foi para o tudo ou nada com a entrada de Felipe Ferreira na vaga de Richard. Já Fernando Diniz optou por Luan para a vaga de Tchê Tchê no intuito de frear o ímpeto cruzmaltino.



Na reta final o São Paulo tomou conta da partida. O Vasco não conseguia criar nada e parecia um time desinteressado. Fernando Miguel ainda evitou o segundo gol em chute de Reinaldo após bate e rebate dentro da área.

Libertadores e Sul-americana

Com a vitória, o São Paulo chegou aos 57 pontos e fica muito próximo de conseguir a vaga direta na próxima Libertadores. Nas próximas partidas o Tricolor Paulista visita o Grêmio, recebe o Internacional e fecha o campeonato contra o CSA em Alagoas.



Já o Vasco permanece com 44 pontos e dá adeus a qualquer chance de vaga no G8. A equipe de São Januário buscará nas próximas rodadas apenas se manter entre o grupo que se classifica para a Copa Sul Americana. O Vasco enfrenta o Cruzeiro, Bahia e Chapecoense.