Bahia convoca torcedores para final do Baianão Feminino na Fonte Nova

É hoje! Na tarde deste sábado (30), é um grande dia para os torcedores baianos, isso porque acontecerá o jogo de volta entre o Bahia e Juventude, é a grande final do Campeonato Baiano de futebol feminino.

Lembrando que no primeiro confronto entre as equipes o Bahia ganhou por 3 a 1. O jogo de ida rolou no sábado passado no estádio Joaquim Ferreira, em Belo Campo, sudoeste do estado. Por causa do feito, as Meninas de Aço vem com vantagem, podendo perder por um gol de diferença.

Diante dessa situação animadora, a diretoria do Tricolor baiano resolveu comandar sua torcida para comparecer a Arena Fonte Nova. Sim, o jogo que a princípio seria no estádio Pituaçu ganhou um palco tão importante quanto a final.

Os interessados em assistir a partida não precisarão se preocupar com o valor do ingresso. Já que eles vão ser liberados mediante a doação de 1kg de alimento. Tudo o que for arrecadado será revertido para campanha 'Natal sem fome'.

Isso mesmo. Além de poder assistir uma grande final, ver o melhor do futebol baiano feminino, também será possível colaborar com o próximo.

A entrada dos torcedores será exclusivamente pelo Setor Sul, localizado no Dique do Tororó, a partir das 14h15 (horário de Brasília). O primeiro setor do estádio a ser disponibilizado será o da Cadeira Especial, o antigo oeste.

A promoção de cerveja se estendeu também para o Campeonato Estadual Baiano, os Sócios Esquadrão terão o desconto na bebida e ela será vendida pela metade do preço.