Em jogo decisivo, Coritiba visita Vitória para voltar à Série A

O Vitória recebe a equipe do Coritiba na tarde deste sábado (30) , às 16h30, no Barradão, em jogo válido pela última rodada da Série B de 2019. A equipe comandada por Geninho chega à última rodada sem pretensões, já que ocupa a 12ª colocação e não corre mais risco de rebaixamento. Do outro lado, o Coxa precisa de ao menos um empate para assegurar uma vaga na Série A de 2020.

Em caso de derrota, os paranaenses precisam torcer para que pelo menos um dos adversários na luta pelo acesso - América-MG e Atlético-GO — não façam mais que um ponto.

Geninho acredita em última rodada sem pressão para o Vitória

O técnico rubro-negro se mostrou tranquilo para o último compromisso do ano já que não precisa mais se preocupar com contas para evitar o rebaixamento. Ele acredita que o ambiente tranquilo pode proporcionar uma oportunidade de "jogar bonito".



"Eu acho que nós vamos jogar sem aquela faca no pescoço. Já imaginou se nós tivéssemos que fazer um jogo difícil como o de amanhã, com um adversário forte como o Coritiba, que quer confirmar acesso, e precisar de resultados? Seria uma situação ruim. Graças a Deus conseguimos atingir o nosso objetivo de maneira antecipada, até sobraram pontos. Mas vai dar mais tranquilidade ao time, com certeza. Espero que isso faço com que o time jogue mais solto, que faça um futebol bonito, que aproveite melhor as chances. Que, de repente, ele esteja mais atento para não tomar gols bobos", disse.



Quanto ao adversário e à vontade com que seus atletas entram em campo, Geninho garantiu que é a hora de mostrar um bom futebol.



"É um jogo que pode mexer com o campeonato. Então, nos traz responsabilidade diferente, em que o torcedor e a imprensa vão ver que o Vitória entrou para ganhar o jogo, fazer o seu resultado. Nós vamos tentar fazer um bom jogo, que possa premiar a torcida com uma vitória em casa. É isso que vamos correr atrás. E que essa tranquilidade possa nos ajudar", finalizou.



Dentro de campo, Geninho deve manter a base do time que atuou na última partida, com exceção de Lucas Cândido e Léo Gomes, que estão suspensos.



O 11 inicial do Vitória deve ser: Martín, Van, Everton Sena, Ramon e Carleto; Baraka, Rodrigo Andrade, Gedoz; Eron (Felipe Garcia), Wesley e Anselmo Ramon.

Coritiba tem volta de Robson no ataque

O técnico Jorginho confirmou o retorno de Robson à equipe para a tão esperada partida deste sábado. O atacante cumpriu suspensão na última rodada, contra o Bragantino, e deve ser titular. A dúvida é sobre quem deve sair para a entrada de Robson, já que o técnico fez mistério sobre a escalação.



"Fizemos duas formações nessa semana. E, dentro daquilo que temos observado do Vitória, vamos decidir amanhã. Hoje ainda não vamos estar dando a formação que vamos entrar em campo", disse Jorginho.

Quem pode perder a vaga são Juan Alano e Igor Jesus. Felipe Mattioni é desfalque por lesão, dando lugar para Diogo Mateus.



O Coxa deve jogar com: Alex Muralha; Diogo Mateus, Nathan Ribeiro, Sabino e William Matheus; Matheus Sales, Serginho e Giovanni; Rafinha, Juan Alano (Igor Jesus) e Robson.