Criciúma vence Oeste de virada com dois gols de Léo Gamalho

Oeste e Criciúma se enfrentaram nesta sexta-feira (29), na Arena Barueri. A partida foi válida pela 38ª rodada, a última da Série B do Campeonato Brasileiro. O Rubrão saiu na frente com Fábio, de pênalti. No entanto, o Tigre virou com dois gols de Léo Gamalho.

O Oeste quase abriu o placar aos 13’, com Willian Rocha. Roberto cobrou falta e o zagueiro cabeceou para fora. E o Criciúma teve a melhor chance da partida aos 33’, com Reis. Ndrew cruzou rasteiro para o atacante, que mandou de letra e quase colocou os visitantes na frente com um golaço.

Aos 35’, os donos da casa tiveram um pênalti a seu favor. Após cobrança de escanteio, Fábio foi derrubado por Derlan e o árbitro marcou a penalidade. O próprio jogador cobrou e colocou a equipe na frente.

Na segunda etapa, a primeira oportunidade foi para o Tigre. Aos seis minutos, Luquinha cabeceou e levou perigo. E aos dez veio o gol de empate, com Léo Gamalho. Andrew bateu para o gol e a bola parou na trave. Na sequência, o atacante chutou para o gol e deixou tudo igual na partida.

Não demorou muito para a virada dos visitantes. Aos 13’, Léo Gamalho marcou novamente e colocou o Criciúma na frente. A jogada começou com um erro de saída de bola do Oeste e o atacante roubou a bola e mandou para o fundo das redes.

Atrás no placar, o Rubrão passou a pressionar em busca do empate. Aos 18’, Roberto cobrou escanteio e Willian Rocha cabeceou para fora. Aos 29’ foi a vez de Betinho tentar igualar o placar. O volante soltou a bomba e Paulo Gianezini fez boa defesa. No entanto, a pressão não surtiu efeito e aos 43’ quase saiu o terceiro do Tigre. Após escanteio, Derlan desviou e o goleiro Matheus Cavichioli salvou.

Mesmo com a vitória, o Criciúma não escapou do rebaixamento para a terceira divisão. A equipe chegou aos 39 pontos, um a menos que o Figueirense, primeira equipe fora do Z-4. Já o Oeste permaneceu na 15ª posição, com 41 pontos conquistados.