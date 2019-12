Figueirense empata com Operário-PR e fecha temporada com missão cumprida

A principal missão de 2019 do Figueirense teve ponto final no fim da tarde deste sábado, 30, no Orlando Scarpelli, pela 38ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Os mandantes empataram em 1 a 1 com o Operário-PR e apenas cumpriram tabela, já que ambos não disputavam mais nada na competição.

O Furacão terminou a campanha na 16ª colocação, com 41 pontos, dois a mais do que as equipes rebaixadas - Londrina, São Bento, Criciúma e Vila Nova-GO.

O jogo

A frente fria deu uma trégua no sul e, sob forte calor nos minutos iniciais, os donos da casa pressionavam o adversário. A grande chance foi aos 15 minutos, em cabeceio de Breno, após receber passe de Jefferson Renan. O Operário também criou boas chances, porém, todas em arremates de fora da área.

Na etapa final, a partida começou morna, mas quem inaugurou o marcador foram os visitantes. Após cobrança de escanteio de Allan Veira, Luís Ricardo fez lambança e mandou para o próprio gol, aos 15 minutos.

No prejuízo, mas sem correr risco de ser rebaixado, o Furacão empatou aos 28 minutos, com o meia Fellipe Mateus. Após receber na ponta, ele avançou, chutou com força e deixou tudo igual. Os mandantes seguiram tentando a virada no Orlando Scarpelli, mas o jogo terminou tudo igual para ambos os lados.

Com o desfecho da competição, o Figueirense encerrou a participação com uma sequência de 12 jogos de invencibilidade - 3V e 9E. Arrancada e confiança na segundo turno foram fundamentais para evitar um possível rebaixamento do Furacão, que passou por dificuldades financeiras e chegou a ocupar o Z4 por muitas rodadas.