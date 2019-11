Jogo corrido e empate com seis gols: o último jogo da temporada de Paraná e Botafogo-SP

E acabou a temporada para Paraná e Botafogo! Com um jogaço que terminou empatado com três gols para cada lado, os times fecharam a temporada em jogo válido pela 38ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, que foi disputado na última sexta-feira (29), na Vila Capanema.

Os gols foram marcados por Luiz Otávio (contra), Jenison e Bruno Rodrigues para o mandante e Didi, Murilo Henrique e Diego Gonçalves para o visitante.

O Paraná fecha o campeonato na 6ª posição, com 56 pontos, ainda podendo perder uma posição para o CRB, que soma 55 e joga na rodada. Já o Botafogo termina a temporada com 50 pontos, na 9ª posição, mas podendo cair para 10º, pois o Operário ainda joga na rodada.

O Botafogo que tem a perspectiva de conseguir uma meta junto à sua administração. Para isso, o Operário tem de tropeçar contra o Figueirense. Você pode ler mais sobre isso aqui.

O jogo

A primeira chance de "perigo" foi no gol do Paraná, logo aos 10 minutos. Luiz Otávio, do Paraná, levantou a bola para Guilherme Santos, que cruzou rasteiro, fraquinho e a bola iria na mão do goleiro. Entre a bola chegar no goleiro e o cruzamento, Luiz Otávio, do Botafogo, desviou a bola e mandou contra o próprio gol!

Três minutos depois, em um escanteio, a bola foi lançada para a frente da área, onde estava o camisa 8, que bateu forte e viu a bola ficar na confusão, onde Didi estava para empatar o jogo! Aos 20 minutos, a bola ao pingar enganou Luiz Otávio e então Jenison conseguiu a finalização já dentro da área e obrigou o goleiro a espalmar pra escanteio.

Com 23 minutos, Murilo Henrique recebeu na área e tocou para trás, onde Nadson chegava para bater forte, de primeira, mas por cima do gol.

Quatro minutos depois, Murilo Henrique cruzou, vindo da esquerda e Bruno José antecipou a marcação para cabecear, mas o goleiro fez uma ótima defesa e salvou o Paraná. Aos 30, Lucas Mendes arrancou pelo meio e invadiu a área, parando a bola para poder tocar para Henan, que dominou, girou e chutou forte, para uma defesaça de Thiago Rodrigues no canto direito!

Aos 37, Thiago Rodrigues brilhou mais uma vez. Cara a cara, Murilo Henrique bateu forte e o goleiro espalmou para fora da área. No rebote, Nadson tirou a marcação e bateu forte, no canto direito e o goleiro voou para buscar a bola e salvar o Paraná mais uma vez!

Após toda a pressão, em um escanteio aos 41 minutos, que desempatou foi o Paraná! Matheus Anjos bateu o escanteio pela esquerda e Jenison desviou para o gol, fazendo o 2 a 1!

Aos 47, no apagar das lizes do primeiro tempo, Murilo Henrique carregou pela esquerda e cortou pro meio. Após isso o atacante bateu no alto, forte, no ângulo de Thiago Rodrigues, que não chegaria na bola. E assim terminou o primeiro tempo!

Aos quatro minutos, Bruno Rodrigues foi lançado pela direita e bateu forte, cruzado, mas nas mãos do goleiro Darley. Aos 11, Nadson bateu de fora da área, no canto esquerdo de Thiago Rodrigues, que caiu no canto para colocar a bola para escanteio.

Dois minutos depois, Matheus Anjos bateu o escanteio fechado e Jenison tocou de cabeça para o gol, enquanto Darley saia mal e a defesa tirava a bola de lá no susto!

O jogo continuou corrido, mas sem grandes chances, até os 32 minutos, onde Diego Gonçalves recebeu no ataque, tirou o marcador e bateu forte, rasteiro, no canto direito de Thiago Rodrigues, que nada pode fazer. O Botafogo ficava na frente do placar pela primeira vez!

10 minutos depois, Eder Sciola desceu pela direita e cruzou na cabeça de Bruno Rodrigues, que venceu Darley e empatou a partida mais uma vez! Aos 47, Diego Gonçalves recebeu na esquerda, dentro da área, tirou a marcação e bateu forte, mas Eder Sciola salvou embaixo da trave!