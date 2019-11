Vasco renova com Talles Magno até 2022

O Vasco anunciou nesta sexta-feira (29), a renovação do contrato do atacante Talles Magno até dezembro de 2022. O jogador de 17 anos é um dos destaques da temporada Cruz-Maltina.

''Uma felicidade enorme renovar esse contrato. O Vasco é um clube que eu sempre amei, que me abriu as portas e até hoje está aberto. Espero que fique assim por muito tempo e poder honrar essa camisa com tanta história. O carinho que a torcida tem por mim é enorme, não tem explicação. Sempre sonhei com esse momento e estou vivendo isso. Só agradeço a Deus pela oportunidade e continuar dando o máximo dentro de campo para dar alegria aos torcedores'', disse.

Cria das categorias de base da equipe carioca, Talles Magno foi promovido para o time profissional em maio deste ano e se tornou o jogador mais jovem a vestir a camisa do Vasco.

Com as atuações, foi convocado para a Copa do Mundo Sub-17, que foi disputada aqui no Brasil, no qual, a Seleção Brasileira foi campeã. O atacante marcou duas vezes, mas devido a uma lesão, só jogou até as oitavas de finais da competição.

No Campeonato Brasileiro, Talles participou de 15 partidas e marcou dois gols. Com a extensão do vínculo, a multa rescisória do jogador subiu para €50 milhões (cerca de R$ 233 milhões).