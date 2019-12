Ceará e Athletico empatam com gols no final do jogo

O Ceará ficou apenas no empate por 1 a 1 com o Athletico-PR na noite deste sábado, em jogo válido pela 36ª rodada da Série A de 2019. A equipe comandada por Argel Fucks precisava da vitória para se distanciar do Cruzeiro e aumentar suas chances de permanecer na Série A, mas um empate no finalzinho faz com que a equipe corra o risco de entrar no Z-4 em caso de vitória da equipe mineira. Do outro lado, o Athletico, com o pontinho conquistado, chegou provisoriamente ao G-4.

Primeiro Tempo

Com o estádio lotado e a torcida empurrando, o Vozão começou o jogo tentando impor seu ritmo sobre um Athletico jogando com elenco misto. No entanto, a pressão não surtiu efeito, e o equilíbrio foi aos poucos tomando conta e deixando a partida um pouco sonolenta.

Do lado do Vozão, quem mais levou perigo foi o volante Fabinho, que fez tabela com companheiro e saiu na cara de Santos, mas Bambu conseguiu tirar. A melhor chance da primeira etapa da partida foi do Furacão, quando Thiago Heleno desviou lançamento e a bola sobrou para Marco Ruben, que estava completamente livre dentro da área, mas acabou cabeceando por cima.

Segundo Tempo

O início da segunda etapa mostrou um jogo mais aberto, com o Ceará precisando do resultado e tentando pressionar. O jogo se abriu ainda mais quando Vitinho foi expulso, aos 16 minutos, após se envolver em discussão e levar o segundo cartão amarelo. Dessa forma, os donos da casa passaram a pressionar ainda mais, chegando finalmente ao gol no minuto 42, quando Valdo avançou pela direita, fez ótima jogada individual e cruzou rasteiro para Mateus Gonçalves, que só teve o trabalho de empurrar para o fundo das redes.

A vitória parecia bem encaminhada, mas Madson resolveu jogar água no chopp da torcida do Vozão. No último lance da partida, Camacho levantou na área e o lateral deixou tudo igual no placar.

O Ceará agora tem 38 pontos na 16ª colocação, e vai precisar secar o Cruzeiro, que está na 17ª posição com 36 pontos. Os mineiros jogam fora de casa, contra o Vasco, apenas na segunda-feira (30), às 20h.