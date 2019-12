Flamengo domina, vence Palmeiras no Allianz Parque e derruba Mano Menezes

Em ano especial, o campeão Flamengo despacha o Palmeiras no Allianz Parque e segue quebrando recordes no Brasileirão. Já pressionado antes do início da partida, Mano Menezes não resiste e é demitido do clube. Time de Jorge Jesus vence novamente o Alviverde, desta vez por 3 a 1, e chega aos 87 pontos, e alcança o melhor ataque da história dos pontos corridos.

O domínio flamenguista

Mesmo sem nenhuma obrigação a mais no campeonato, o Flamengo começou a partida pressionando o Palmeiras. Com apenas quatro minutos de jogo, Gabigol saiu cara a cara com Jaílson, e apesar de artilheiro, o camisa 9 consagrou Arrascaeta, que abriu o placar.

Pouco ofensivo, o Palmeiras tentava agredir o Fla, porém sem sustos, e depois de conseguir o revés, era o campeão brasileiro que levava cada vez mais perigo, com Vitinho e Bruno Henrique sondando o gol alviverde. Pouco antes do fim da primeira etapa, foi a vez do uruguaio Arrascaeta retribuir a gentileza de Gabigol, com uma assistência, abrindo o saldo de 2 a 0 para os visitantes.

Teve mais

A virada de jogo reservou um grato presente ao time mais ofensivo, que graças à pressão de Gerson no primeiro minuto de segundo tempo, Gabigol pôde estufar a rede de Jaílson, mais uma vez, com forte chute no ângulo.

Vaiado, sem mais alternativas, coube ao time de Mano se lançar ao ataque. Finalizando mais, e durante boa parte da segunda etapa o Palmeiras só conseguiu um chute na trave, do capitão Bruno Henrique. Mais agressivo, aos 84 minutos gerais de partida, a equipe foi premiada com um gol de Matheus Fernandes, colocando números finais no confronto mais badalado do Brasileirão.

Recordes

Quebrando jejuns e recordes neste brasileiro, o Flamengo de Jorge Jesus conseguiu mais duas certificações de que esta é a melhor versão rubro-negra de décadas. Com dois gols, Gabriel Barbosa se tornou o maior artilheiro do clube numa edição de pontos corridos, com 24 gols.

Com 80 gols em 36 jogos, os campeões também garantiram o maior número de gols anotados em uma edição desde a criação do formato atual desde 2006, com 20 times, superando o Cruzeiro de 2013, que fez 77 gols.

Queda

Depois de três derrotas para Grêmio, Fluminense e Flamengo, respectivamente, contrariando a afirmação da própria diretoria, o treinador Mano Menezes é demitido do Palmeiras.

Em péssima fase, resta ao time do até então Mano, brigar com o Santos pela segunda colocação, mesmo que a premiação financeira da CBF não faça grande diferença para 2020.

Mano deixa o Palmeiras após 20 partidas, com 11 vitórias, quatro empates e cinco derrotas. Até o anúncio do novo treinador, Wesley Carvalho deve assumir o cargo interinamente.

As três derrotas consecutivas estaciona o Palmeiras com os 68 pontos. Resta ao palestra secar o time de Sampaoli, que enfrenta a rebaixada Chapecoense, às 19h.

Preparação

Sem folga, Jorge Jesus segue utilizando suas principais armas para aniquilar os adversários. Depois de golear o Ceará por 4 a 1 e agora com a vitória sobre o Palmeiras, o próximo compromisso dos rubro-negros será o rebaixado Avaí, nesta quinta-feira (5), às 20h. No mesmo dia, às 19h15, o Verdão recebe o Goiás.