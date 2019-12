Fluminense sai na frente do placar, mas cede empate no fim para lanterna Avaí

O resultado por 1 a 1, entre Avaí e Fluminense, na Ressacada, neste domingo, estragou o que seria a afirmação do Tricolor Carioca na elite do futebol brasileiro, em 2020. O Flu chegou a sair na frente com a joia de Xerém, Marcos Paulo, mas recuou na volta do intervalo e viu o adversário chegar ao empate no final do confronto.

Primeiro Tempo

Com a necessidade de vencer para garantir a permanência na série A do Campeonato Brasileiro, o Fluminense, desde o início do jogo, foi para cima do Avaí, dentro de sua casa. Embora a equipe de Marcão, tivesse a posse de bola, o Tricolor não chegava com perigo e pouco finalizava na meta defendida por Vladimir.

Foi na base da jogada individual que Gilberto, após passar por dois marcadores, achou Marcos Paulo, destaque do time carioca nessa reta final de campeonato, em boas condições para cabecear e abrir o marcador na Ressacada.

Segundo Tempo

Com a vitória parcial, Marcão optou por recuar a equipe do Fluminense para segunda etapa e chamou o Avaí para o jogo. O lanterna e já rebaixado, passou a pressionar e limitava as tentativas do Flu. Apenas aos 34 minutos, o atacante tricolor, Pablo Dyego, teve a chance de definir o jogo, em lance que saiu cara a cara com o gol. O jogador no entanto, chutou na trave.

A resposta do Avaí veio aos 41, após insistir pelo gol de empate, Nino derrubou Jonathan dentro da área e o árbitro assinalou o pênalti. Marcos Felipe chegou a defender a primeira cobrança de João Paulo, que bateu muito mal no canto direito do arqueiro tricolor.

No entanto, O VAR chamou a atenção da arbitragem para que voltasse a cobrança, já que o goleiro havia se adiantado no momento do chute. E João Paulo não perdoou dessa vez. O meia trocou o lado da cobrança e arrancou o empate para o Avaí aos 46 do segundo tempo.

O resultado não mudou muita coisa na vida do Avaí, que já rebaixado, busca terminar o campeonato de forma digna. Já pelo lado do Flu, o clube carioca desperdiçou a oportunidade de se afastar de fez da zona.

Com 42 pontos, em 15º lugar, o Fluminense volta a campo contra o Fortaleza, na próxima quarta-feira, às 21h30, no Maracanã. Já o Avaí vai enfrentar o líder e já campeão do brasileiro, Flamengo, na quinta-feira, às 20h, no mesmo local.