Grêmio e São Paulo fazem confronto direto no Sul à procura de firmeza no G-6

Na reta final do Brasileirão, o Grêmio recebe o São Paulo na Arena às 19h deste domingo. Em situações parecidas, as equipes se enfrentam pela 36ª rodada da competição.

Os dois clubes buscam vaga direta na Libertadores 2020. A equipe gaúcha ocupa no momento a quinta posição, com 59 pontos. O São Paulo é sexto, com 57.

No confronto do primeiro turno, no estádio Morumbi, paulistas e gaúchos fizeram um bom jogo. Apesar disso, o placar não saiu do 0 a 0.

Mistério no ataque

O Tricolor Gaúcho treinou na manhã deste sábado. A atividade iniciou de portões fechados, mas foi liberada durante a atividade recreativa.

Nesta rodada, o técnico Renato Portaluppi não poderá contar com Matheus Henrique e Diego Tardelli, que cumprem suspensão. Durante o treinamento, o lateral Juninho Capixaba deixou a atividade com dores e é duvida. Para a vaga no ataque, André, Vizeu e Pepê são possibilidades. No meio, Michel deve atuar ao lado de Maicon na vaga de Matheus Henrique.

A provável escalação gremista tem: Paulo Victor; Léo Moura, Geromel, Kannemann, Bruno Cortez; Michel, Maicon, Alisson, Luciano e Everton; André (Pepê ou Vizeu).

Mistério também do lado paulista

O São Paulo desembarcou em Porto Alegre no final da tarde deste sábado. Antes disso, a equipe que busca vaga no G-4, treinou no CT Barra Funda pela manhã.

O técnico Fernando Diniz optou por comandar os trabalhos de portões fechados. Para a partida deste domingo, ele não poderá contar com Tchê Tchê, que está suspenso. O banco de reservas também estará desfalcado, pois o goleiro Jean sofreu um entorse.

A provável escalação do São Paulo tem: Tiago Volpi; Juanfran, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Luan, Igor Gomes e Daniel Alves; Antony, Pablo e Vitor Bueno.