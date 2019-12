Santos enfrenta a já rebaixada Chapecoense em busca de seguir na vice-liderança

Em jogo válido pela 36ª rodada da Série A do Brasileirão, o Santos recebe a Chapecoense no domingo (01), às 19h, na Vila Belmiro. O Peixe ainda busca se manter em 2º lugar no Brasileirão, enquanto a Chape já está matematicamente rebaixada para a Série B do Campeonato Brasileiro.

A arbitragem da partida será de Marielson Alves Silva, junto com os bandeirinhas Clovis Amaral da Silva e Jucimar dos Santos Dias. O VAR será de Carlos Eduardo Nunes Braga.

Para se manter na segunda colocação

O Santos está em segundo lugar no Brasileirão, com 68 pontos. Com isso, o Peixe está empatado com o Palmeiras em pontos, mas o alvinegro fica na frente do alviverde no número de vitórias. O Santos soma 20 vitórias, contra 19 do Palmeiras.

Para a partida, o Santos conta com quatro desfalques: Pará, Luan Peres, Soteldo e Jean Mota. Todos eles estão suspensos após um terceiro amarelo que levaram na derrota para o Fortaleza, por 2 a 1. Por conta disso, o Santos terá muitas mudanças para a partida. Na direita, Victor Ferraz volta ao time. Luan Peres deve dar lugar a Felipe Jonatan. Soteldo, a baixa mais sentida pelo time, pode dar lugar a Tailson ou Derlís González. Jean Mota foi reserva no último jogo, então é um desfalque para o banco.

O provável Santos é: Everson, Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique e Felipe Jonatan; Alison, Carlos Sánchez e Evandro; Marinho, Eduardo Sasha e Tailson (Derlis González).

Jogando pela honra

A Chape está na 19ª colocação, com 28 pontos. Após a derrota em casa para o Botafogo, o time da Arena Condá foi matematicamente rebaixado e acompanhará o Avaí na próxima temporada da Série B do Brasileirão. Ainda restam duas vagas e alguns times estão correndo risco de caírem, como por exemplo CSA, Cruzeiro, Botafogo, Ceará, Fluminense e até o Atlético Mineiro.

Para a partida, o alviverde tem três desfalques: Bruno Pacheco, Everaldo e Henrique Almeida. O primeiro está com pubalgia. O segundo passará por uma cirurgia no pé direito, e o terceiro sofre com uma tendinite na perna direita. Com isso, Eduardo deve entrar na lateral e a dúvida fica no ataque, pois ainda não se sabe se Dalberto ou Kayzer deve entrar no time.

A provável Chapecoense é: João Ricardo, Eduardo, Douglas, Maurício Ramos e Roberto; Amaral, Márcio Araújo e Camilo; Arthur Gomes, Dalberto (Kayzer) e Renato.