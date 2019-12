Em jogo tenso, Bahia vence no Rei Pelé e praticamente decreta rebaixamento do CSA

Em jogo válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, o CSA recebeu o Bahia, e a bola rolou de forma acirrada, com oportunidades para ambos os lados.

Os dois times entraram em campo com objetivos diferentes, o Azulão queria vencer para continuar sonhando em deixar a zona de rebaixamento, e o Esquadrão de Aço buscava o triunfo para encerrar o jejum sem vitórias e garantir ao menos uma vaga na Sul-Americana - e aconteceu justamente isso.

O jogo

Com a torcida lotando as arquibancadas do Estádio Rei Pelé, em Alagoas, a equipe baiana abriu o placar da partida com um gol de Gilberto aos 32 minutos da primeira etapa, onde o Tricolor dominou boa parte, indo para o intervalo com a vitória em mãos.

Gilberto comemorando gol com acrobacia (Foto: Felipe Oliveira/Bahia EC)

Bahia cai de rendimento no segundo tempo

​​​​​​O Esquadrão de Aço voltou para o segundo tempo com uma postura diferente da primeira etapa, um pouco apática. Com isso, viu o adversário empatar o jogo com gol de Nilton aos 55' minutos.

O ritmo continuava intenso, mas segurar o empate foi algo bem complicado para o CSA. Mas as esperanças aumentaram ao ver Ronaldo, jogador do adversário, ser expulso.

Mesmo com um a menos, o Bahia não desistiu, aproveitou todas as chances no ataque sem sucesso. Diante dessa situação, o técnico Roger Machado resolveu fazer uma alteração, substituiu Élber e colocou o atacante Artur Caike que entrou em campo determinado a virar o placar.

O camisa 77, aos 86', em uma jogada de categoria, calibrou o pé e balançou a rede, garantindo o triunfo para o Esquadrão de Aço.

Atual situação

Com o resultado positivo na partida desta noite, o Bahia chega aos 48 pontos, ocupando o 11° lugar na tabela, além de colocar um ponto final no jejum de nove rodadas sem vencer.

No caso do CSA, o time amarga a 18° posição com 32 pontos. Mas não existe e esperança, pois a equipe alagoana pode alcançar o Ceará, que é o 16° colocado, em número de pontos, porém precisa tirar 26 gols de diferença no saldo. No entanto, se o Cruzeiro ganhar do Vasco o time alagoano cairá para a Série B.