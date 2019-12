Ao lado do Internacional, técnico do Linense avalia grupo da Copa São Paulo

O time sub-20 do Linense conheceu nesta quinta-feira (28) os seus adversários da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Na sede de Capivari, o Elefante da Noroeste compõe o grupo 7 ao lado do Capivariano, Internacional-RS e Confiança-PB. Técnico do time de Lins, Edivan Coelho analisou a chave da sua equipe.



- É um grupo forte. O Internacional é o mais forte da chave, mas o Capivariano é o dono da casa, conhece o estádio, sabe jogar lá e também tem uma equipe forte. O Confiança tem uma equipe muito rápida, forte fisicamente, protege muito bem a bola. Já estou pegando algumas informações sobre eles - disse.



A equipe de Edivan Coelho segue se preparando para a competição júnior. No último dia 16, o Linense conquistou o título da Copa Votuporanga sub-20 com três vitórias em três jogos. Na edição de 2019 da Copa São Paulo, o Linense esteve no Grupo 3, em Marília, ao lado dos donos da casa, Cruzeiro-MG e Babaçu-MA. Foram quatro pontos na primeira fase.



- Agora é hora da gente trabalhar e focados para fazer uma Copinha melhor de 2019. Nesse ano tive pouco tempo de trabalho com o grupo, mas conseguimos fazer bons jogos. Fizemos partidas memoráveis e se Deus quiser em 2020 vamos ir melhor. Saíram alguns jogadores depois do ótimo Paulista que fizemos, mas já esperávamos. Grandes clubes vieram atrás para contratar e outros subiram para o profissional. Estamos com um grupo que vem trabalhando e acredito que possamos fazer uma boa campanha - falou Edivan Coelho.