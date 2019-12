Um bom capitão para o barco! Luxemburgo é o destaque do Vasco no Brasileirão

O Vasco da Gama venceu o Cruzeiro na noite desta segunda-feira (02) e se livrou de qualquer risco de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. De quebra, ajudou os rivais Fluminense e Botafogo que não podem mais ser ultrapassados pelo clube mineiro.



Além do risco zero de rebaixamento, o Vasco também ficou muito próximo de conquistar uma vaga na Copa Sul-americana. A equipe carioca enfrenta agora o Bahia em Salvador e a Chapecoense em São Januário.



A vitória foi muito muito importante pelo momento vivido pelo clube. Em uma semana, o Vasco quadruplicou seu número de sócio-torcedores. Foi um alento para sua torcida após derrotas em casa para Grêmio e Palmeiras e um empate contra o Goiás.



Com a vida praticamente decidida, o Vasco começa a planejar 2020. E tudo começa pela renovação do treinador Vanderlei Luxemburgo.



O técnico vascaíno era muito questionado antes de desembarcar no Rio de Janeiro. Chegou a ser considerado ultrapassado por alguns. Mas mostrou durante a competição que ainda tem muita lenha para queimar. Pegou a equipe na lanterna do campeonato e em pouquíssimo tempo tirou o time da chamada 'Zona da Confusão'.



Além do resultado em campo, Luxemburgo também trabalhou nos bastidores de São Januário. Ele indicou as contratações do meia Marquinho e do volante Richard, negociou diretamente com o colombiano Fredy Guarín, ajudou a alavancar o sócio-torcedor e intermediou a relação entre diretoria, elenco e torcida.



Desde que chegou, Luxemburgo vem sendo o grande nome do Vasco. O destaque cruzmaltino no campeonato. E para 2020, passa pela manutenção do treinador um ano mais tranquilo para o torcedor vascaíno.