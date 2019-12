Ceará joga pela permanência contra um Corinthians que visa a Libertadores

Ceará e Corinthians medem forças a partir das 19h30 desta quarta-feira (4), pela 37ª, e penúltima, rodada do Campeonato Brasileiro. A partida marca o encontro de equipes com objetivos distintos na competição, logo não faltará tensão na Arena Castelão.

Enquanto o Alvinegro Cearense está em 16º na tabela, com 38 pontos, o Alvinegro Paulista ocupa a oitava posição, sendo dono de 53 pontos. E na última rodada, os nordestinos têm o Botafogo pela frente, no Rio de Janeiro. Já os paulistanos jogam em casa contra o Fluminense — toda a rodada acontece às 16h do domingo (8).

Ceará desesperado

Os cearenses estão na famigerada "zona da confusão", com apenas dois pontos a mais que o Cruzeiro, o primeiro do Z-4. Porém, o Vovô já pode tirar a corda do pescoço nessa rodada. Para isso, basta vencer ou empatar com o Corinthians desde que o time mineiro perca para o Grêmio, no Sul. Se os cearenses perderem, precisam secar a Raposa para não irem à zona de rebaixamento.

Vale lembrar que Grêmio e Cruzeiro jogam às 19h15 da quinta-feira (5), também pela 37ª rodada, em Porto Alegre (RS).

Foto: Reprodução/Ceará

Para o segundo jogo no comando cearense, o técnico Argel Fucks não pode contar com o zagueiro Valdo e o volante William, que estão suspensos. Tiago Alves é o mais cotado para entrar na defesa e Eduardo Brock na volância. A alta no Vozão é o retorno do lateral-esquerdo Samuel Xavier.

Provável escalação do Ceará: Diogo Silva; Cristovam, João Lucas, Fabinho e Ricardinho, Lima, Felipe Silva, Wescley e Felippe; Cardoso e Leandro Carvalho. Técnico: Argel Fucks.

Corinthians e a Libertadores

Se de um lado há o desespero para fugir do descenso, do outro, o Corinthians briga para conseguir uma vaga direta à fase de grupos da próxima Libertadores. Mas, o Alvinegro Paulista ainda não se garantiu sequer à pré-Libertadores. Uma vitória já o suficiente para o time de São Paulo confirmar vaga na competição internacional.

Foto: Reprodução/Corinthians

Interino até o final do campeonato, o técnico Dyego Coelho ainda não sabe se terá o lateral-esquerdo Danilo Avelar à disposição. Para essa posição, o elenco paulista tem o jovem Carlos Augusto.

Provável escalação do Corinthians: Cássio; Fagner, Manoel, Gil e Carlos Augusto; Gabriel e Urso; Janderson, Pedrinho e Clayson; Gustagol. Técnico: Dyego Coelho.

No primeiro turno...

Em Itaquera, o Corinthians saiu na frente do placar ao fazer 2 a 0 ainda na etapa inicial com João Lucas (contra) e Vágner Love. Mas no segundo tempo, Thiago Galhardo e Leandro Carvalho — em gol olímpico aos 47' — empataram para o Vozão.

Arbitragem

Quem será o árbitro principal da partida é Rafael Trasci, que será auxiliado por Henrique Neu Ribeiro e Johnny Barros de Oliveira — todo o trio é de Santa Catarina . Já o VAR fica sob responsabilidade do potiguar Caio Max Augusto Vieira.

Onde e como assistir ao jogo Ceará x Corinthians ao vivo? Além da VAVEL Brasil, o canal Premiere também transmite o confronto.