Edu Dracena afirma que seguirá no futebol mesmo após a aposentadoria

Aos 38 anos, Edu Dracena realizou sua última coletiva como jogador, nesta quarta-feira (4). O Dono da camisa 3 do Palmeiras ficou emocionado e procurou brincar com a situação.

"Não sei realmente o que farei. Vou tirar dezembro e janeiro para férias e, depois, vejo o que vai acontecer. Se receber algum convite, estarei desempregado e preciso pagar a conta de casa (risos). Mas não tenho nenhum norte, estou à deriva. Estou focado em acabar essa etapa como jogador e, depois, vejo o que vai me seduzir. Quero passar o que fiz no futebol: sempre ajudar, da melhor forma possível e seguindo as coisas corretas. E ficar no futebol, que é a minha vida. Respiro futebol".

Pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Verdão é o mandante da partida, porém o confronto foi transferido para Campinas, no Estádio Brinco de Ouro. Foi neste local que o zagueiro deu os primeiros passos na carreira.

“Graças a Deus passei por clubes maravilhosos, onde tive a oportunidade de deixar meu nome marcado. Papai do céu é muito bom comigo. Amanhã o jogo vai ser onde tudo começou (Estádio Brinco de Ouro), há 25 anos. Acho que o destino estava já prevendo uma situação como essa. Amanhã não vai ser meu último jogo, mas fazer parte do time que vai até Campinas já é uma alegria muito grande. Então é fazer com que esses dois últimos jogos fiquem marcados na minha carreira e na minha memória”.

Colecionador de títulos pode onde defendeu, Dracena chegou ao Palmeiras em 2016. Ele levantou dois troféus e marcou três gols em 127 atuações.

O assessor técnico do clube Zé Roberto jogou ao lado do defensor. O ex-jogador não economizou nos elogios para o amigo, que não se conteve e foi as lagrimas.

"Vim aqui chorar com você. Fala da sua carreira, lembra a minha. Superação, sonho e referência. Termina uma carreira vitoriosa, vivi isso há pouco tempo. Passa muita coisa na nossa cabeça. Eu segurei as lagrimas o tempo todo. E quando chega ao último jogo, passa um filme. [...] Você fez um projeto da sua carreira e não caminhou sozinho. Minha homenagem não para você, mas sua esposa. Ela deixou o sonho dela para viver o seu. Trouxe recompensas: os filhos. Hoje é difícil vivenciar casamentos sólidos, família unida. Nos tempos de hoje, é difícil encontrar referência, não poderia deixar de parabenizar você sua esposa, os teus filhos e sua família. [...] Edu Dracena, sua carreira não foi grande, é grande".

Carreira

Guarani-SP (1999-2002), Olympiacos-GRE (2002), Cruzeiro (2003-2006), Fenerbahçe-TUR (2006-2009), Santos (2009-2015), Corinthians (2015) e Palmeiras (desde 2016)

Títulos

Palmeiras

Campeonato Brasileiro: 2016 e 2018

Corinthians

Campeonato Brasileiro: 2015

Santos

Campeonato Paulista: 2010, 2011 e 2012

Copa do Brasil: 2010

Copa Libertadores: 2011

Recopa Sul-Americana: 2012

Fenerbahçe (Turquia)

Copa da Turquia: 2007-08

Supercopa da Turquia: 2007-08

Campeonato Turco: 2006-07

Cruzeiro

Campeonato Mineiro: 2003, 2004 e 2006

Copa do Brasil: 2003

Campeonato Brasileiro

Olympiacos (Grécia)

Campeonato Grego: 2002-03