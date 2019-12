Santos vê Palmeiras e Racing ameaçarem permanência de Sampaoli para 2020

Jorge Sampaoli pode estar próximo de fazer suas malas e deixar o Santos. Responsável por conduzir o Peixe ao segundo lugar no Brasileirão, treinador argentino mantém futuro incerto no clube e diz que vai conversar após o final da temporada.

A má relação de Sampaoli com o Presidente Jose Carlos Peres pode ser um fator negativo para a torcida santista. Ao longo do ano, o treinador fez duras críticas à diretoria por conta da falta de transparência com a realidade financeira, além das perdas de jogadores que saíram do clube sem seu aval, como por exemplo, Jean Lucas e Bruno Henrique.

O contraponto da diretoria para Sampaoli, no entanto, foram os pedidos de contratações de custo elevado para o clube que partiram do treinador e tiveram baixo aproveitamento. Cueva e Uribe são alguns exemplos de maior destaque.

Palmeiras

O interesse alviverde cresceu após a demissão do treinador Mano Menezes. Diante de uma forte pressão, o Palmeiras deve apostar em um comandante estrangeiro, e conforme diz a ESPN, o Palestra tem sinal positivo para iniciar as conversas, porém, só após o término do campeonato brasileiro.

Diante do cenário de dificuldades financeiras, o Santos deve apostar mais na base e contratar jogadores mais jovens, de potencial para revenda e custo otimizado. A filosofia que contraria o método de trabalho do treinador, que costuma exigir nomes mais caros, pode ser um impasse que impedirá uma possível renovação de contrato.

Racing

Conforme diz o site argentino Infobae, Sampaoli também está na mira do Racing. Segundo a matéria publicada, o clube deve fazer um esforço econômico considerável para superar a queda-de-braço com o Palmeiras.

O clube de Avellaneda aposta em um compromisso do projeto esportivo geral, e a partir do ano que vem, Jorge Sampaoli pode ser o símbolo dessa mudança estrutural que o Racing deverá fazer.

O portal diz que Sampaoli se mostrou "entusiasmado" com a sondagem, principalmente após a saída de Paulo Autuori do Santos.

Com Diego Milito responsável de iniciar as tratativas, um maior aporte financeiro em suas mãos e o planejamento estrutural renovado serão as cartadas iniciais do Racing para repatriar o treinador argentino.