Em  confronto direto, São Paulo recebe Internacional no Morumbi

Em confronto direto na briga por uma vaga na Libertadores da América do próximo ano, São Paulo e Internacional se enfrentam nesta quarta-feira (4), no estádio Morumbi. A partida, é valida pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro e acontece às 21h.

O Tricolor é quinto colocado, com 57 pontos. O. Colorado vem logo atrás, na sétima posição, com 54. No primeiro turno, no estádio Beira-Rio, o Inter levou a melhor. Rafael Sobis marcou de pênalti e garantiu a vitória da equipe da casa.

Time focado

O Tricolor treinou visando a partida nesta terça-feira. No CT da Barra Funda, Fernando Diniz focou em atividades táticas.

Antes dos trabalhos, o comandando mostrou aos atletas vídeos sobre o adversário. Apesar de não revelar quem joga, o técnico Tricolor não tem problemas para escalar a equipe. Ele contará com a volta de Tchê Tchê, que cumpriu suspensão na última rodada. Jean também volta a ficar a disposição, após se recuperar de lesão no tornozelo.

Provável time do São Paulo: Tiago Volpi, Juanfran, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Tchê Tchê, Daniel Alves e Igor Gomes; (Liziero) Antony, Vitor Bueno e Pablo.

Camisa 10 de volta

De olho no duelo, Zé Ricardo ajustou os últimos detalhes na manhã terça. A atividade aconteceu de portões fechados no Beira-Rio. No final da tarde, a equipe desembarcou em São Paulo.

Apesar do mistério, o comandante colorado não tem problemas para escalar a equipe. D'Alessandro, que cumpriu suspensão na última rodada, volta a ficar a disposição.

Provável time do Internacional: Marcelo Lomba; Heitor, Rodrigo Moledo, Víctor Cuesta e Uendel; Rodrigo Lindoso, Edenílson, Guilherme Parede, D'Alessandro e Patrick; Guerrero.