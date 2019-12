Flamengo se despede do Maracanã em 2019 ao encarar o Avaí

O clima é de festa. O Flamengo, atual campeão da Libertadores e do Brasileirão, entrará em campo nesta quinta-feira (5), contra o Avaí, em jogo de despedida do Maracanã. A partida, que começa às 20h (de Brasília) será a última do Mengão no Campeonato Brasileiro, e consequentemente, no Maior do Mundo em 2019.

A partida, que não vale muito em termos de classificação, — O Flamengo já é o campeão e não pode ser alcançado, enquanto o Avaí não sairá mais da lanterna — será importante para bater mais recordes. O Mais Querido estabeleceu inúmeras marcas nesta competição, como maior número de pontos alcançados, mais vitórias, melhor ataque, artilheiro com mais gols, além de lotar o estádio em todas as partidas.

Para este último jogo, vale a manutenção da invencibilidade em casa e menor número de derrotas na competição. Visando estas metas, o Português Jorge Jesus treinou firme durante a semana e, mesmo com treino fechado, a expectativa é de que o técnico leve a campo a seguinte equipe: Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, Rhodolfo e Filipe Luís; Willian Arão, Gerson (Diego), Everton Ribeiro, Arrascaeta e Diego (Bruno Henrique); Gabigol.

Pablo Marí deve ser desfalque. O jogador retornou da Espanha nesta terça-feira (3), onde resolveu problemas relacionados ao visto de trabalho e passaporte. Tão logo chegou, o zagueiro foi para a academia fazer trabalho de reforço físico. O Flamengo não tem nenhum jogador suspenso.

Do outro lado...

O Avaí busca terminar o campeonato da forma mais honrosa possível. A equipe fez uma péssima campanha no Brasileirão — atualmente é o lanterna com 19 pontos — e terminará o campeonato na última colocação. Para piorar a situação, a equipe catarinense tem dois desfalques para a penúltima rodada da comepetição: João Paulo e Léo - ambos suspensos.

Caio Paulista fará a função no lugar do meia João Paulo. Na lateral, Lourenço assume a vaga de Léo. Além disso, outras novidades ficam por conta do retorno de Igor Fernandes à lateral esquerda, e da volta de Luanderson ao time titular. Com isso, a equipe que deve ir a campo tem: Vladimir; Lourenço, Eduardo Kunde, Marquinhos Silva e Igor Fernandes; Luanderson, Ramon, Richard Franco e Wesley; Caio Paulista e Jonathan.

Para o Avaí, o jogo significa a preparação para um 2020 melhor, já que o clube está a 70 dias sem vencer. A última vitória ocorreu no dia 23 de setembro, contra o Atlético-MG, por 1 a 0. De lá para cá, são 13 derrotas e apenas três empates. O treinador Evando — que foi ex-jogador de Jorge Jesus — elogiou o antigo comandante dos tempos em que atuou em Portugal:

"Ele foi muito importante na minha carreira, me ensinou muitas coisas, posso dizer que marcou. Sempre falei sobre isso na minha caminhada. Todos foram importantes, mas ele marcou muito a minha carreira" – disse o treinador em entrevista coletiva."

Adeus e homenagem para a torcida

Se o Flamengo conseguiu alcançar títulos nesta temporada, foi grande parte por conta do torcedor. Dono da maior média de público do futebol brasileiro, o rubro-negro lotou todos os estádios por onde passou. E com o apoio do 12º segundo jogador conseguiu muitas vitórias.

Por isso, no jogo desta quinta-feira (5), na despedida do Maracanã, o Mais Querido realizará uma ação no uniforme agradecendo ao torcedor. Na camisa, o espaço que fica reservado para o patrocinador Master — no caso do Fla, a BS2 — terá estampado o dizer "Obrigado Nação".

#JogamosJuntos e #VencemosJuntos em 2019! Um agradecimento especial à Nação que tornou este ano espetacular! Na quinta-feira, jogaremos com essa camisa! #CRF pic.twitter.com/MhlORO1BJa

Apesar do clima festivo, também há apreensão na torcida. Depoimentos recentes de Jorge Jesus e Gabigol não demonstram certeza sobre o futuro na Gávea. O artilheiro do Fla tem seu contrato de empréstimo terminando ao fim deste ano e o Fla corre para tentar contar com o jogador em definitivo, por outro lado, o Português tem contrato até o meio do ano que vem e também não sabe se renova.

Ao ser perguntado sobre a sequência na próxima temporada, Gabigol deixou o suspense no ar:

"Vai ser especial para mim (a partida contra o Avaí). Pode ser a última, a gente não sabe. Estou muito animado para esse jogo, espero que esteja com casa lotada. Se eu voltar a jogar, vou ficar muito feliz também."

Jorge Jesus também falou sobre o futuro, deixou aberto, mas disse que o carinho da torcida tem influência direta na sua permanência ou não:

"Em meu nome e em nome da minha equipe técnica, estamos muito agradecidos por este convívio com vocês. A extrema demonstração de carinho e o gosto que vocês têm em que estejamos e continuemos no Flamengo. A vida é como a Marisa diz: É caminhando em frente. Tomando decisões e aquilo que será o futuro da nossa vida. A gente nunca sabe o dia de amanhã. Mas todo o carinho que nós temos sentido da Nação do Mengão, para nós, terá muita influência na nossa decisão"

O Flamengo encara o Avaí nesta quinta-feira (5), pela penúltima rodada do Brasileirão 2019. Em caso de vitória, a equipe alcança os 90 pontos na classificação; O Avaí, mesmo que vença não sai da lanterna. A partida será a última dos cariocas no Maracanã, que ainda enfrentam o Santos na Vila Belmiro, antes de embarcar para o Catar, onde disputarão o Mundial de Clubes da FIFA.