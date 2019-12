Treinador do Liverpool, Klopp fala sobre o Flamengo: "Conheço alguns jogadores"

Já com o Mundial de Clubes no radar, tanto Flamengo quanto Liverpool começam a pensar na competição. Do lado inglês, o treinador Jürgen Klopp admitiu que não sabe pouco sobre o time brasileiro, mas ressaltou que já conhece ao menos alguns jogadores rubro-negros.

O técnico alemão concedeu entrevista ao canal ESPN Brasil logo após o triunfo por 5 a 2 do Liverpool sobre o Everton, clássico local, pela Premier League.

"Eu sei que eles ganharam a Copa Libertadores, conheço alguns jogadores, mas é o mesmo conhecimento que tenho de um time que jogamos na Champions League pela primeira vez, uns três, quatro dias antes.", reconheceu Klopp.

LEIA MAIS: Rafinha já projeta suposta final do Mundial contra o Liverpool: "Tudo é possível"

Porém, a reedição da final de 1981 só acontece se ambos passarem pelas semifinais. O Liverpool estreia no Mundial de Clubes no dia 18 de dezembro diante do vencedor do jogo entre Monterrey-MEX, e quem passar de Al Sadd-CAT x Hienghène Sport-NCA. Flamengo entra em campo um dia antes, com quem se classificar de Al Hilal-ASA x Espèrance-TUN. Assim, Klopp mantém cautela.

"Nesse momento seria uma vergonha saber mais de qualquer time brasileiro do que do Bournemouth. Nós vamos estar preparados, mas não tenho certeza se vamos jogar contra eles. Se formos jogar contra eles, temos que ganhar as semis, certo? Tem um jogo no meio e isso deve ser suficiente para nos prepararmos", disse o treinador alemão.

No Campeonato Inglês, o Liverpool lidera com 43 pontos em 15 rodadas. Segue invicto: 14 vitórias e uma derrota. O segundo colocado é o Leicester City, dono de 35 pontos. Mesmo tendo que disputar a competição intercontinental, sabe-se que a prioridade dos Reds na temporada não é o Mundial, mas sim a Premier League.