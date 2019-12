Destaque na vitória do São Paulo, atacante Antony é observado por clubes alemães

Quem acompanha o futebol brasileiro sabe que uma das boas promessas que apareceram em terras tupiniquins na atual temporada foi o atacante Antony, do São Paulo. Campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior no último mês de janeiro, o jovem atleta ganhou espaço no time profissional e logo foi colocado como uma promessa que logo seria negociado junto a um clube europeu. A situação fica ainda mais evidente com a necessidade do Tricolor Paulista vender um atleta para evitar déficit nas contas de 2019.

Para o clube, a vitória do São Paulo sobre o Internacional na última quarta-feira (4), pela 37ª e penúltima rodada do Campeonato Brasileiro da Série A 2019 foi muito importante. O time garantiu classificação à fase de grupos da Taça Libertadores da América de 2020, após fracassar em fases preliminares no início deste ano. O grande nome do triunfo por 2 a 1 foi justamente Antony, autor do primeiro gol e do passe que resultou no segundo tento, marcado por Vitor Bueno. Além do fator resultado, a venda do atleta pode acontecer.

Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC

A procura de equipes do futebol europeu aumentou bastante no segundo semestre. O futebol alemão saiu na frente, embora clubes da Inglaterra e da Espanha também tenham observado e até mesmo feito propostas, recusadas pela direção do time brasileiro. No último mês de julho, o São Paulo afirma ter negado uma proposta de 20 milhões de euros feita em uma parceria entre Manchester City e Sporting, de Portugal. Em agosto, o ex-jogador e atual diretor do Barcelona Éric Abidal, foi ao Estádio Cícero Pompeu de Toledo, o Morumbi, em São Paulo/SP, para acompanhar a atuação de Antony, Igor Gomes e Liziero.

Na partida que marcou a despedida do Tricolor perante a torcida na atual temporada, o Borussia Dortmund e o RB Leipzig estiveram no estádio para observarem exclusivamente Antony e manifestaram contentamento com o que viram. O Dortmund analisou primeiro por meio de estatísticas e vídeos para enviar posteriormente emissários com o objetivo de analisá-lo. Em compensação, o Leipzig veio e informações ainda não confirmadas dão conta de que a equipe do leste alemão teria oferecido 18 milhões de euros para contratá-lo. Noticiários do país europeu também afirma que o Bayern de Munique estaria à espreita, mas nada foi confirmado pelos bávaros.

Questionado sobre esse assunto, o jogador desconversou e apenas disse que está concentrado apenas na próxima rodada do Brasileirão, quando o São Paulo vai enfrentar o CSA na tarde do próximo domingo (8) no jogo que marca o encerramento da temporada para a maioria dos clubes brasileiros que ainda estão em atividade – com exceção do Flamengo, que vai disputar o Mundial de Clubes no Qatar.

“Fiz questão de beijar o símbolo na comemoração porque vestir esta camisa é muito sagrado. Estou muito feliz, principalmente pela atuação de toda a equipe. Agora, minha cabeça está focada no nosso último jogo no campeonato, que será contra o CSA. Não sei se o próximo jogo vai encerrar minha passagem pelo São Paulo, a questão é lá fora. Minha cabeça está focada no São Paulo e no CSA”.

Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC

Em 2019, Antony disputou jogos pelos times de base e profissional do São Paulo, além das categorias de base da Seleção Brasileira. Potencialmente será um dos atletas convocados para a disputa dos Jogos Olímpicos 2020, em Tóquio, capital do Japão. Com apenas 19 anos, o atacante participou de partidas válidas pela Copa São Paulo de Futebol Júnior, Campeonato Paulista, Taça Libertadores da América em suas fases preliminares, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Torneio de Toulon e amistosos internacionais com a Seleção Olímpica. Foram 62 jogos – titular em 56 destes confrontos – e 15 gols marcados.

Uma venda do atleta poderia aliviar a pressão sobre o presidente do Tricolor, Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco. A meta é atingir R$ 80 milhões de reais em negociações até o último dia do ano a fim de evitar um grande déficit nas finanças da equipe. Nos primeiros oito meses do ano, o balanço financeiro registrou prejuízo de R$ 76,5 milhões.